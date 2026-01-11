Inarrestabile 'Buen camino', Zalone batterà il suo record?

AGI - Manca solo l’ultimo strappo a Checco Zalone con 'Buen Camino' per superare il suo record personale e diventare il secondo film col maggior incasso al box office di sempre in Italia.
Al 10 gennaio, dopo 17 giorni di programmazione, l’ultima pellicola del comico pugliese diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film ha totalizzato un incasso complessivo che supera i 61 milioni di euro (61.161.383), con 7.838.246 presenze nelle sale. Un risultato che lo pone – in attesa dei dati di oggi – a pochi ‘metri’ dal secondo posto occupato da ‘Quo vado?’, della stessa coppia Zalone-Nunziante (incasso totale 65,4 milioni nel 2016).
La corsa forsennata: i record iniziali
Che 'Buen Camino' potesse essere invece una corsa forsennata si era capito nel suo primo giorno di programmazione nei cinema, giovedì 25 dicembre, quando il film ha incassato 5.671.922 euro, miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale (il precedente record apparteneva a 'Natale a New York', con 3.045.296 euro nel 2006). Nel primo weekend di programmazione, inoltre, ‘Buen Camino’ ha totalizzato quasi 27 milioni di euro in quattro giorni, migliore apertura di sempre in Italia per un film uscito nel periodo natalizio. Anche nel giorno di Capodanno, ha incassato oltre 5 milioni di euro, terzo miglior risultato di sempre per un film nel primo giorno dell'anno (superato solo da altre due pellicole interpretate da Checco Zalone, 'Tolo Tolo' e 'Quo Vado?').
Terzo incasso storico e l'ombra di Avatar
C’è quindi un altro record di cui andare orgogliosi: nella sua seconda settimana di programmazione, 'Buen Camino' ha superato 53 milioni di euro al box office e sorpassato i precedenti successi di Zalone, 'Sole a Catinelle' e 'Tolo Tolo', diventando il film con il terzo maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano, superato solo da 'Avatar' (68,7 milioni di euro) e da un altro successo di Zalone, 'Quo Vado?’ (65,4 milioni).
Ottimismo e l'obiettivo 'Quo vado?'
Nel giorno dell'Epifania, quando tradizionalmente i cinema si riempiono per l'ultima volta nelle feste natalizie, 'Buen Camino' ha dato prova ancora una volta di grande vigore portando a casa poco più di 3 milioni di euro. A questo punto il dubbio che il gap necessario a mantenere in vita speranze di ulteriore gloria per il film potesse essere difficile da colmare finita la sbornia delle festività di Natale e Capodanno è stato in parte smentito dai dati. Gli incassi per 'Buen Camino', infatti, hanno superato i tre milioni in tre giorni avvicinandosi all'incasso di 'Quo vado?'. Quello che sembrava quasi impossibile qualche giorno fa, adesso invece sembra ampiamente alla portata.
I motivi dell’ottimismo sono da ricercare soprattutto nell’assenza di competitor agguerriti, cosa che permette al film di Zalone di continuare a essere programmato in centinaia di sale, un’offerta ancora massiccia. Se ‘Buen Camino’ ha buone chance di superare ‘Quo vado?’, sembra più arduo che riesca a raggiungere la prima posizione di sempre al box office italiano: 'Avatar', con i suoi 68,7 milioni di incasso (si sommano quelli delle due uscite in sala nel 2009 e nel 2022) appare lontano, ma il ‘buen camino’ di Checco Zalone prosegue lento ma inesorabile. Sperare nell’ennesimo strappo finale non è così folle.