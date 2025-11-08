L'ultima apparizione tv di Vessicchio divenuta virale: interpreta Fedez in un duetto con la De Filippi

L'ultima apparizione tv di Vessicchio virale: interpreta Fedez in un duetto con la De Filippi
Nella puntata d’esordio di Tu sì que vales, Beppe Vessicchio e Maria De Filippi si sono esibiti in playback sul brano Mille di Fedez e Orietta Berti
AGI - Il brano 'Mille' di Fedez e Orietta Berti cantato in duetto con Maria De Filippi: era diventata un video virale l'ultima apparizione in tv di Beppe Vessicchio il 27 settembre, per la prima puntata di 'Tu si que vales'.
Il maestro si era esibito in playback con la conduttrice, con i due mascherati rispettivamente come il rapper milanese e la cantante romagnola.
Lo show aveva ottenuto subito migliaia di visualizzazioni sui social. Gli stessi giurati del programma di Canale 5, da Sabrina Ferrilli a Paolo Bonolis, si erano complimentati con l'inedito duo per la sorprendente disinvoltura.