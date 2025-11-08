Addio a Peppe Vessicchio, a Sanremo era 'il Maestro'

AGI - Il mondo della musica leggera accoglie con sorpresa e dolore la scomparsa di Peppe Vessicchio, storico direttore d'orchestra di Sanremo, morto oggi a Roma a 69 anni nel reparto di rianimazione all'A.O. San Camillo Forlanini a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente.
In una nota diffusa dallo stesso ospedale si legge che la famiglia chiede riserbo e che i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.
Vessicchio era nato a Napoli il 17 marzo del 1956 e aveva lavorato come direttore d'orchestra con molti cantanti tra cui Nino Buonocore, Edoardo Bennato, Peppino di Capri, Peppino Gagliardi e Lina Sastri. Importante e proficua la collaborazione con Gino Paoli con cui scrive diverse canzoni tra cui 'Ti lascio una canzone'.
Vessicchio è noto al grande pubblico per le presenze costante come direttore d'orchestra al Festival di Sanremo per trent’anni, fin dal 1990 e vincendo quattro volte (nel 2000 con 'Sentimento' degli Avion Travel, nel 2003 con 'Per dire di no' di Alexia, nel 2010 con 'Per tutte le volte che' di Valerio Scanu e nel 2011 con 'Chiamami ancora amore' di Roberto Vecchioni). Oltre alla Rai e alla kermesse sanremese, ha legato il suo volto anche a Canale 5 come insegnante di musica e direttore d'orchestra nel programma 'Amici' di Maria De Filippi.
Come presenza fissa al Festival di Sanremo ha ricevuto nel 1994, nel 1997, nel 1998, il premio come miglior arrangiatore; nell'edizione del 2000, sempre per gli arrangiamenti, viene premiato dalla giuria speciale presieduta da Luciano Pavarotti. Dopo alcuni anni di assenza è tornato al fetsival nel 2022 e nel corso della quarta serata si è esibito insieme a Le Vibrazioni suonando il piano nella cover di 'Live and Let Die' dei Wings. Nel 2024 è di nuovo direttore d'orchestra ospite dirigendo, insieme a Leonardo De Amicis, i Jalisse, ospiti nella serata delle cover.
È stato arrangiatore, tra gli altri, di Roberto Vecchioni, Andrea Bocelli (per cui ha scritto 'Sogno'), Elio e le Storie tese, Syria, Fiordaliso, Zucchero Fornaciari, Lorella Cuccarini, Avion Travel, Ron, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, Fred Bongusto, i Baraonna, Tom Jobim, Ivana Spagna, Max Gazzè, Valerio Scanu.