Tarantino torna sul set, ma solo come attore

AGI - Quentin Tarantino tornerà a recitare in un ruolo da protagonista in 'Only What We Carry', diretto da Jamie Adams, dove condividerà il cast con Simon Pegg e Charlotte Gainsbourg, secondo quanto riportato dal sito specializzato 'Deadline'.
Questo progetto segnerà il ruolo più importante sullo schermo del regista di 'Kill Bill' dai tempi di 'Dal tramonto all'alba' ('From Dusk Till Dawn', 1996), diretto da Robert Rodríguez e scritto dallo stesso Tarantino.
'Only What We Carry' è una meditazione sull'amore
Il film è ambientato sulla costa della Normandia ed è stato descritto dal sito come "una meditazione sull'amore, la perdita e il coraggio tranquillo necessario per andare avanti". Oltre a Pegg e Gainsbourg, nel film recitano anche l'attore francese Liam Hellmann, la cantante statunitense Lizzy McAlpine e Sofia Boutella.
A incoronarlo alla regia fu "Pulp Fiction" che era già una 'summa' delle caratteristiche dei suoi film: richiami alla cultura pop, dialoghi ricercati e violenza oltre a citazioni di altre pellicole.
"Pegg interpreta Julian Johns, un istruttore un tempo formidabile la cui ex allieva Charlotte Levant (Boutella) torna a casa per affrontare i fantasmi del suo passato. Insieme a loro c'è John Percy (Tarantino), un vecchio amico di Julian il cui arrivo improvviso risveglia verità sepolte da tempo", ha spiegato il sito.
In attesa del 10° e ultimo film
Sebbene sia più conosciuto come regista e sceneggiatore di classici come 'Pulp Fiction' o 'Django Unchained', Tarantino si è ritagliato piccoli ruoli o cameo in molti dei suoi film. I fan di Tarantino stanno comunque attendendo da tempo quello che sarà il suo decimo e (forse) ultimo film da regista. Tempo fa Quentin sembrava vicino a dare il via al progetto 'The Movie Critic', di cui aveva svelato molti dettagli, il cui sviluppo tuttavia è stato interrotto. In attesa di vederlo in scena come attore,
Tarantino sta lavorando alla scrittura e produzione di 'Le avventure di Cliff Booth', lo spin-off di 'C'era una volta a... Hollywood' del 2019 che sarà diretto da David Fincher per Netflix e vedrà come protagonista Brad Pitt, nuovamente nei panni dello stuntman che gli ha permesso di conquistare il premio Oscar come miglior attore non protagonista.