Tutto il cinema di Tarantino in 11 film e 17 sceneggiature

AGI - Ha diretto 11 grandi film per il cinema, scritto 17 sceneggiature e recitato in 22 pellicole: è una filmografia ricchissima quella che può vantare Quentin Tarantino, ospite d'onore alla Festa del cinema di Roma per ricevere il Premio alla Carriera.

Tarantino aveva iniziato con la sceneggiatore e il primo grande successo arrivò nel 1987 quando gli fu acquistata quella per "Una vita al massimo".

Due anni dopo scrisse la sceneggiatura per "Assassini nati - Natural Born Killers" diretto da Oliver Stone. Negli anni '90 la consacrazione con "Dal tramonto all'alba" di Robert Rodriguez e poi l'esordio da regista nel 1992 regista con "Le iene" (Reservoir Dogs).

A incoronarlo alla regia fu "Pulp Fiction" che era già una 'summa' delle caratteristiche dei suoi film: richiami alla cultura pop, dialoghi ricercati e violenza oltre a citazioni di altre pellicole.



Questi nel dettaglio i film diretti dal regista di Knoxville: