Abatantuono e la morte di Mauro Di Francesco: "La notizia è stata una bastonata"

AGI - "Ho passato con Mauro 55 anni, l'ho incontrato quando lavoravo al Derby, quando avevo 15 anni. Tutti quelli che lo hanno conosciuto lo sanno: non stavi mai del tutto tranquillo, quando c'era lui poteva succedere di tutto". Lo racconta Diego Abatantuono a 'Domenica In' su Rai1 con Mara Venier ricordando l'amico e collega Mauro Di Francesco, scomparso sabato 25 ottobre.
"È un po' dura vedere queste cose", commenta l'attore guardando le foto degli anni del Derby che lo ritraggono insieme a Faletti, Boldi, Porcaro, Di Francesco.
Un'amicizia lunga una vita e la tragica notizia
"Con Maurino c'era una particolare amicizia durata negli anni. Si era dovuto operare, ma si era ripreso - ricorda Abatantuono - era tutto gasato, entusiasta, perché gli avevano dato la gestione di un teatrino non so dove, ma poi succedono le cose più impensate. Ho saputo che non c'era più dalla telefonata della moglie: tutti sanno che io faccio tardi, ed era tardi. La prima telefonata che lei ha fatto, l'ha fatta a me. Appena ho visto il numero e il suo nome ho pensato che fosse successo qualcosa, è stata una bastonata".