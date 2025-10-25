Addio a Mauro Di Francesco, l’attore simbolo della commedia anni ’80
AGI - È morto Mauro Di Francesco, attore della commedia italiana degli anni '80. Aveva 74 anni ed era ricoverato. Milanese, nato nel 1951, è noto per aver interpretato film cult come Sapore di Mare - Un anno dopo, Yesterday - Vacanze al mare" e "Abbronzatissimi".
Ha iniziato a recitare da giovanissimo entrando a far parte nel 1966, della compagnia di Giorgio Streheler con Valentina Cortese e a 17 anni ha recitato nello sceneggiato a puntate La Freccia Nera.
È stato cabarettista, lavorando con Massimo Boldi, Diego Abantuono, Giorgio Faletti. Nel 2019 ha girato un film con Jerry Calà dal titolo "Odissea nello spazio".