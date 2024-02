Geolier vince la serata cover tra i fischi dell'Ariston

All'Ariston serata cover e duetti. Il toccante omaggio di Angelina Mango al padre. L' "italiano vero" di Ghali

Previste le esibizioni di tutti e 30 i cantanti in gara per un totale di 170 artisti che calcheranno il palco. Ingresso "musical" per Cuccarini (e Fiorello). Standing ovation per Alfa-Vecchioni. Pelle d'oca per Santi Francesi-Skin. Il ritorno dei Jalisse