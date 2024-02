All'Ariston serata cover e duetti. Standing ovation per Alfa-Vecchioni. "Momento karaoke" con Tozzi-The Kolors

Torna il caso Travolta all'Ariston con una battuta di Fiorello ballerino nella 'discesa' sul palco -pista di Lorella Cuccarini. "La prima cosa è che non vi do' e' la liberatoria" avverte Fiorello truccatissimo e con parrucca che evoca Manuel Franjo, danzatore e sex symbol nel 'Fantastico' degli anni Ottanta dove diede vita a grandi coreografie con la piu' amata dagli italiani. Il riferimento e' alla decisione di John Travolta di non consentire al di fuori della diretta la diffusione del suo ballo del qua qua.