Un film indipendente sul multiverso travolge l'Academy

AGI - 'Everything Everywhere All at Once - La vita, il multiverso e tutto quanto', definito "il film definitivo sul multiverso" prodotto dai fratelli Russo, A24 e Ley Line Entertainment e diretto dal duo The Daniels, distribuito in Italia da I Wonder Pictures tornerà da domani nelle sale dopo aver trionfato nella notte degli Oscar.

Pioggia di statuette

La pellicola, arrivata alla cerimonia degli Oscar forte di 11 candidature e con all'attivo un carnet di premi e nomination decisamente imponente (179 vittorie e 283 candidature ai principali premi internazionali) si è portato a casa gli Oscar per miglior film, regia, attrice protagonista (Michelle Yeoh), attore non protagonista (Ke Huy Quan), attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis), sceneggiatura originale, e montaggio.

Il film è diretto dai The Daniels, nome dietro il quale ci sono Daniel Kwan e Daniel Scheinert, registi e sceneggiatori americani che hanno iniziato la loro carriera come registi di video musicali. Il debutto al cinema con la commedia-dramma surreale 'Swiss Army Man' nel 2016. Il loro secondo film è la commedia d'azione fantascientifica 'Everything Everywhere All at Once', diventato il film di A24 che ha incassato di più in assoluto.

© Frederic J. Brown Kwan e Scheinert

"Come è noto a chi ha vissuto abbastanza da notarlo, il caos ha un suo ordine e una sua ciclicità ricorsiva. Ci sono stagioni in cui sembra prevalere costantemente la riaffermazione di valori consolidati: il nuovo sembra non avere spazio e ogni rischio non avere senso - ha commentato recentemente Andrea Romeo, fondatore e direttore editoriale di I Wonder Pictures - e poi tutto cambia".

"Le cose scontate ci sembrano ormai inefficienti, l'improbabile diventa possibile e ogni idea inedita necessaria. Quasi che non si stesse aspettando altro. Una crisi cambia le carte in tavola. Basta un rivolgimento politico, culturale, economico a cambiare il paradigma del possibile", ha aggiunto, "e così è nel cinema. Ci sono film che arrivano al momento giusto. Spesso piccoli gusci di noce, indipendenti dalle major, sospinti in alto da un'onda che non hanno generato ma che sanno navigare al meglio".

"È il caso di 'Everything Everywhere All at Once', prodotto della casa indipendente A24, che sembra saper surfare perfettamente la nuova onda - ha aggiunto Romeo - come fu per 'El Mariachi' nella mia generazione cinefila e per 'Easy Rider' in quella dei miei genitori, il Multiverso dei Daniels è cresciuto al box office Usa settimana dopo settimana, ha ingrossato le fila dei suoi sostenitori statunitensi e globali superando i 10 milioni di spettatori. Eeaao ha travolto con il suo immaginario i media e i social di mezzo mondo e ora si abbatte come uno tsunami sugli Oscar. 'Everything Everywhere All at Once' lo voglio dire con chiarezza, è un film ad alta propulsione di improbabilità".

Al 12 marzo 2023, 'Everything Everywhere All at Once' ha incassato 73,8 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e 34,2 milioni di dollari in altri territori, per un totale mondiale di 108 milioni di dollari.