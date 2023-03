"Niente di nuovo sul fronte occidentale" miglior film internazionale

AGI - Il red carpet lascia il posto a uno sfondo colo champagne, ma le stelle di Holliwood colorano la lunga notte degli Oscar. Le prime star sono arrivate nel cuore di Hollywood per la 95esima edizione degli Oscar, con il favoritissimo "Everything Everywhere at Once" in testa alla competizione con 11 nomination, tra cui quella per il miglior film. Attori "nominati" come Brendan Fraser, Angela Bassett, Jamie Lee Curtis e Hong Chau hanno sfilato sul tappeto del Dolby Theatre, così come la colombiana-americana Sofia Carson, che si esibirà con la canzone "Applause" dal film "Tell It Like a Woman".

Gli organizzatori degli Academy Awards sperano di incrementare l'audience dello show con film di successo in gara, come "Top Gun: Maverick" e "Avatar: The Way of the Water". Ma è lo stravagante film di fantascienza "Everything Everywhere at Once", che racconta la storia di un immigrato cinese proprietario di una lavanderia che combatte contro un cattivo interdimensionale, ad attirare tutta l'attenzione.

Il film e il suo cast, prevalentemente asiatico, hanno conquistato Hollywood in questa stagione dei premi. Ma potrebbe avere difficoltà a vincere la statuetta per il miglior film perché i votanti devono classificare i candidati dal migliore al peggiore, un sistema diverso dalle altre categorie.

Potrebbe beneficiare di "All Quiet at the Front", il film in lingua tedesca sulla Prima Guerra Mondiale di Netflix che ha dominato i premi BAFTA britannici, e di "Top Gun: Maverick", l'acclamato sequel del classico con Tom Cruise.

La competizione nelle categorie di recitazione è piuttosto serrata. Per la migliore attrice, Cate Blanchett ("Tár") è la favorita assoluta, ma "Everything Everywhere at Once" potrebbe fare di Michelle Yeoh la prima asiatica a vincere in questa categoria.

L'Oscar al miglior attore sarà deciso tra Brendan Fraser ("The Whale"), Austin Butler ("Elvis") e Colin Farrell ("Island Spirits").

La statuetta per la migliore attrice non protagonista sembra essere tra Angela Bassett, la prima star dei supereroi Marvel a essere nominata, per "Black Panther: Wakanda Forever", Jamie Lee Curtis, per "Everything Everywhere at Once", e Kerry Condon per "Island Spirits".

Ma la categoria del miglior attore non protagonista sembra essere stata assegnata a Ke Huy Quan. L'ex bambino protagonista di "Indiana Jones e il tempio maledetto" ha vinto tutti i premi come miglior attore non protagonista della stagione, il che sembra essere la premessa di un fantastico ritorno.