"Viva Rai 2" sbanca e attira inserzionisti, Fiorello 'anche per Meloni 45 secondi di pubblicità'  

AGI - “Meloni!? Sta andando così bene che anche a lei stanno mettendo 45 secondi di pubblicità”, scherza Rosario Fiorello riferendosi allo spot che la Rai ha introdotto nel mezzo del suo programma sulla seconda rete Rai alla sua seconda settimana, oggi alle 7,37, iniziata lunedì 12 dicembre. A dimostrazione che "Viva Rai 2" sta andando bene e attira inserzionisti.

Spazio spot introdotto da Maurizio Costanzo con il classico “Consigli per gli acquisti”. Ma non è la sola novità: crescono le rubriche, una nuova è dedicata a partire da oggi alla scuola, con l’inchiestista Gabriele Vagnato per l’occasione davanti ai cancelli del Liceo Beccaria di Milano.

Il servizio si giustifica con il fatto che “i ragazzi hanno scoperto che sul telecomando c’è il tasto due, non era mai accaduto prima – dice lo showman in diretta – perché sempre di più ci guardano prima di andare a scuola”. I ragazzi hano chiesto più attenzione alle loro istanze ed esigenze.

Poi c’è la rubrica del rapper “FiorellAzza” – logo sulla falsariga della famosa marca di caffè – che dà consigli su come ci si comporta portando a spasso il cane lungo strade, giardini e spazi verdi quando si tratta di raccoglierne i bisogni.

Oltre al regista Gabriele Muccino, che ha accennato alla sua nuova serie televisiva senza fare il nome del canale sulla quale andrà in onda, su esplicita richiesta di Fiorello “perché rete concorrente”, è intervenuta la cantante Orietta Berti che sulla strada, sotto la pioggia ma protetta da un grande ombrello rosso con logo della trasmissione, ha cantato dapprima “Luna piena” e poi, nello studio, il testo di Vasco Rossi “Una vita spericolata”, però sulle note di “Finché la barca va”.

E poi le notizie, tante, lette direttamente dai giornali, come quella che riguarda la scoperta della “Cellula del cervello che regola le decisioni”, letta sulle note de la “Quarta nota di Bach” in omaggio al divulgatore scientifico per antonomasia, Piero Angela.

Ma con una battuta, Fiorello ha anche aggiunto che la cellula del cervello che regola le decisioni “si chiama moglie...”.

Non è mancata, infine, la classica telefonata, ricevuta stamane dalla discesista Sofia Goggia che ha fatto gli auguri al programma mentre si sta preparando per gareggiare nel prossimo fine settimana.