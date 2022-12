La serie su Harry & Meghan fa scoppiare uno scontro tra Buckingham e Netflix

AGI - Buckingham Palace ha risposto in maniera piccata alla tesi, sostenuta nel documentario Netflix 'Harry & Meghan' secondo cui i membri della Famiglia reale avrebbero rifiutato di partecipare e replicare alla 'versione dei duchi'.

I primi tre episodi della serie 'Harry & Meghan' si aprono con un disclaimer che recita: "I membri della Famiglia reale si sono rifiutati di commentare il contenuto di questa serie".

Ebbene, una fonte del Palazzo reale ha fatto sapere di aver ricevuto solo un approccio da parte della società di produzione che preannunciava il documentario su Netflix. E ha aggiunto: "Abbiamo contattato Archewell Productions e Netflix per tentare di verificare l'autenticità dell'e-mail, ma non abbiamo ricevuto risposta. In assenza di tale verifica, non abbiamo potuto fornire alcuna risposta". Come a dire, 'non eravamo certi di chi ci fosse all'altro capo del filo, non potevamo replicare".

Dal 7 dicembre, sono arrivati sulla piattaforma Netflix i primi tre episodi del documentario, che contiene testimonianze inedite e, in alcuni casi, esplosive del principe Harry, il figlio più giovane di Carlo III, e di sua moglie Meghan Markle.

Di cosa parla la serie

Divisa in sei episodi, la docu-serie inizia con il racconto della storia d'amore tra il principe e la popolare attrice americana. In una parte cruciale del documentario, il principe Harry afferma che Meghan gli ricorda molto sua madre, la principessa Diana, nel modo in cui si comporta, perchè piena di cura e compassione. In un altro passaggio, a uno dei figli della coppia viene mostrata una foto di Lady D.

Nel primo episodio, inoltre, si vedono immagini dei figli, Archie e Lilibet, ma mai chiaramente visibili in volto; e si sente per la prima volta la voce del primogenito parlare in pubblico dalla casa dei Sussex a Montecito, in California.

La fiaba d'amore, però, si trasforma presto in una storia di "odio" e "razzismo", come evoca uno degli alleati della coppia in uno degli stralci del documentario, che lascia già intravedere i motivi che li hanno portati ad abbandonare The Firm, nel 2020, e a trasferirsi negli Usa. Se infatti i primi tre episodi sono soprattutto incentrati sulle critiche ai tabloid (anche se non mancano frecciatine nei confronti di singoli membri della Famiglia reale), i prossimi tre episodi dovrebbero spiegare meglio la loro acrimonia.

In particolare, Buckingham Palace ritiene che i prossimi tre episodi -che riguarderanno il matrimonio, la nascita di Archie e la partenza della coppia per gli Usa saranno molto più provocatori. "La prossima settimana sarà veleno", si è lasciato sfuggire una fonte.