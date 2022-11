'Corto Maltese' diventa una serie Tv scritta e diretta da Frank Miller

AGI - Studiocanal, società di produzione e distribuzione a livello mondiale (6500 titoli di film in portafoglio, oltre 200 ore di serie tv prodotte all’anno e più di 30 film prodotti e finanziati), ha annunciato la nuova serie tv “Corto Maltese”, basata sulle storie originali di Hugo Pratt, creata, scritta e prodotta da Frank Miller, tra i più influenti e visionari autori dell’industria dello spettacolo, scelto per sviluppare i sei episodi della prima stagione.

Miller è molto conosciuto per aver creato i fumetti e le graphic novel come “Sin City”, “300”, “Batman, il ritorno del cavaliere oscuro”, “Daredevil” ed aver collaborato alle sceneggiature dei rispettivi film (per “Sin City” è stato addirittura co-regista con Robert Rodriguez).

La serie avrà come produttore esecutivo Jemma Rodgers (premio BAFTA per “The Railway Children Return”) della Red Production, società di produzione inglese acquisita da Studiocanal nel 2013 con la supervisione di Ron Halpern (Evp Global Production) e di Francoise Guyonnet (Executive Managing Director tv) di Studiocanal.

Studiocanal ha opzionato i diritti di Corto Maltese e sta sviluppando la serie tv con Frank Miller come creatore, scrittore e produttore esecutivo. Silenn Thomas (“300”, “Sin City: a Dame to Kill For”) Ceo della sua società di produzione, la Frank Miller Ink, sarà anche lei produttore esecutivo. Per gli effetti speciali è stato chiamato un altro numero assoluto: Phil Tippett, sei candidature e due premi Oscar per “Il ritorno dello Jedi” e “Jurassic Park”, ma con all’attivo film come la saga di “Indiana Jones”, “Spiderwick”, “Twilight: New Moon, Eclipse, Breaking Dawn parte 1 e 2”, “Guerre Stellari”, “Starship Troopers” tanto per citare i successi più grandi. E per il ruolo di Corto Maltese si fanno già i nomi di Robert Pattinson e Timothée Chalamet.

Patrizia Zanotti, managing director di CONG, la società che cura tutti i diritti dell’opera artistica di Hugo Pratt e storica collaboratrice del disegnatore veneziano ha dichiarato: “Hugo Pratt ha sempre apprezzato il lavoro di Frank Miller tanto da pubblicare le sue storie a fumetti sulla rivista Corto Maltese nel 1988. Sia Pratt che Miller sono allievi di artisti classici americani come Milton Caniff, con il loro uso di ombre, inchiostri importanti e pennellate audaci. Chi meglio di Frank Miller può reinterpretare il mondo di Hugo Pratt dopo tutti i personaggi e i mondi che il leggendario creatore ci ha portato? Pratt sarebbe entusiasta di vedere il suo personaggio Corto Maltese rivivere attraverso un autore che ha la straordinaria capacità di portare avanti miti senza tempo introducendo personaggi iconici alle nuove generazioni. Pratt ha detto attraverso uno dei suoi personaggi che nulla è scritto che non possa essere riscritto e credo che nessun altro oltre a Frank Miller potrebbe interpretare l'impulso creativo che è contenuto in questa frase".

Aggiunge Frank Miller: “Ho trovato da ragazzo, per la prima volta i libri di Corto al Forbidden Planet di New York. Poi, durante i miei viaggi, ho scoperto una nuova edizione in una libreria a Roma. L'opera d'arte era così espressiva e così audace che era come se saltasse fuori dalla semplice carta da giornale. Mi ha spazzato via in una specie di uragano. Era pieno di magia e avventura romantica. Per me era come se mi mostrasse il potere del fumetto dove la lingua diversa non rappresentava una grande barriera. Da allora sono diventato un fan di Corto Maltese”.

Anche per Jemma Rodgers Corto Maltese è stata una sorpresa: "Ho incontrato Corto Maltese per la prima volta in una stampa splendidamente disegnata e colorata. Non sapevo allora chi fosse questo personaggio incredibilmente cool ma misterioso, ma ero totalmente catturata dalla sua presenza sicura e dal suo umorismo straordinario. Mentre mi immergevo dentro l'incredibile creazione di Hugo Pratt, Corto e i suoi compagni di avventura mi hanno immediatamente rapita. Questa canaglia, questo pirata con un riluttante cuore d'oro, ora prenderà vita insieme alle sue fantastiche avventure con un'ambiziosa serie TV ricca di azione creata del leggendario Frank Miller. Trascorrere del tempo nel mondo di Corto Maltese sarà eccitante e meraviglioso”.

Le avventure di Corto Maltese di Hugo Pratt entusiasmano milioni di persone in tutta Europa da oltre 50 anni. Corto è un personaggio senza tempo e senza paura - ricorda Cong nella nota stampa che annuncia il lancio della serie - le cui missioni sono ambientate nella realtà fantastica dei primi anni del 20esimo secolo, dove incontra alcuni dei personaggi più influenti della letteratura e della storia attraversando confini, mari e oceani. Un eroe selvaggio e coinvolgente, sempre padrone del proprio destino".