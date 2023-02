È il momento delle cover e dei due duetti illustri

Dopo il nuovo successo di ascolti della terza serata, che ha visto tutti i 28 artisti in gara eseguire i brani con cui concorrono, la quarta serata del Festival di Sanremo, con Chiara Francini coconduttrice al fianco di Amadeus, è quella dedicata ai duetti e alle cover, con riproposizioni di brani dal 1960 al 2009. Tra i duetti più attesi quello tra Giorgia ed Elisa. Interessante anche la reunion tra Fedez e J-Ax degli Articolo 31 dopo gli screzi passati.

Molti artisti hanno scelto di cantare brani propri o del proprio ospite. Curiose però le scelte di quei pochi che hanno deciso di azzardare, in particolare Colapesce Dimartino con Carla Bruni in "Azzurro" di Adriano Celentano; i Coma_Cose con i Baustelle che canteranno "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri; Rosa Chemical con Rose Villain interpreteranno “America” di Gianna Nannini; e poi Shari con Salmo un medley di Zucchero.

Ospiti della quarta serata Peppino Di Capri, che ritira il premio alla carriera, e il cast di Mare Fuori. Previsti sul palco esterno e sulla nave di Sanremo anche Takagi e Ketra e La Rappresentante di Lista. A fine serata omaggio di Gianni Morandi a Lucio Dalla.

Il festival in diretta:

Amadeus legge Haffner e celebra il Giorno del Ricordo Dopo tante polemiche e appelli, "Il giorno del ricordo" viene celebrato sul palco dell'Ariston. Amadeus legge uno dei passaggi più drammatici de "La bambina con la valigia" di Egea Haffner, una delle testimonianze più celebri del dramma degli esuli di Istria e Dalmazia, e menziona la tragedia delle foibe e dell'esodo. Una tragedia, prosegue Amadeus, "che fa riflettere sul valore della memoria" perché "la libertà non si conquista dimenticando o rimuovendo ma ricordando, sempre".

Su "Destinazione paradiso" si rivede Vessicchio Si rivede Peppe Vessicchio, direttore d'orchestra del Festival per antonomasia, che accompagna il giovane collega mentre Gianluca Grignani esegue la sua "Destinazione paradiso" insieme ad Arisa.

Salmo restituisce ad Amadeus il microfono distrutto © Ravagli Shari e Salmo Al termine del medley di Zucchero in coppia con Shari, Salmo restituisce ad Amadeus il microfono distrutto in un'edizione precedente. "Un microfono da 2.500 euro, lo dirò anche a Fiorello...", fa Amadeus. Un po' incerta la performance di Shari, decisamente credibile quella di Salmo.

Francini racconta il suo reclutamento cantando Ma come è stata reclutata Francini come coconduttrice? A raccontare la fatidica telefonata è la stessa attrice, in un duetto musicale con Amadeus, con il quale riprende "Che serata straordinaria". Francini la corona con il più classico dei "ciao, mamma".

L'autoironia di Antonacci, anche lui vorrebbe essere se stesso "Vorrei cantare come Biagio (Antonacci)" fu il tormentone dell'estate 2005 lanciato da Simone Cristicchi. È questo il brano scelto da Tananai per la serata cover. Ma non c'è solo Don Joe con lui. A metà brano fa il suo ingresso proprio Antonacci per cantare il pezzo. Anch'egli vorrebbe essere lui stesso, quindi.

Primo violino Scala con Lazza ed Emma su "La fine" Lazza "ha scelto di portare sul palco due donne forti" con lui: Emma e Laura Marzadori, primo violino della Scala, insieme alle quali esegue "La fine" di Tiziano Ferro. Al termine uno sbuffo liberatorio per scaricare la tensione.

Il medley di Ramazzotti fa cantare tutto l'Ariston © Ravagli Ramazzotti e Ultimo Ultimo è in coppia con Eros Ramazzotti, che esegue un medley di suoi successi accanto a quello che, intervistato al Primafestival, aveva definito scherzosamente "il mio ultimo figlio". Il giovane cantante è visibilmente emozionato e il pubblico dell'Ariston canta i testi a gran voce. Al termine dell'esibizione, standing ovation.

Olly in coppia con Lorella Cuccarini per "La notte vola" © Ravagli Olly e Cuccarini Buona parte dei cantanti in gara ha scelto di cimentarsi con una cover dell'artista con cui fa coppia. È il caso di Olly, che insieme a Lorella Cuccarini reinterpreta "La notte vola", hit della showgirl risalente al 1988. Al termine dell'esibizione, Olly ringrazia la sua partner, "persona incredibile e ultradisponibile a capire la mia visione". "Una versione contemporanea che è veramente una bomba", commenta Cuccarini.

Dov'è Francini? Tra il pubblico... "All'umiltà non rinuncio" Perché Chiara Francini non si vede? Non doveva scendere dalla scalinata? Amadeus la chiama e poi scopre che è seduta in platea. "Vengo dalla provincia, da Campi Bisenzio, preferisco restare qua, all'umiltà non rinuncio", spiega l'attrice, con un lungo abito nero e una borsa a forma di cuore, che insiste nel dare del "lei" al conduttore. "Il momento della discesa è sacro", commenta Amadeus. "Ma io sono profana", ribatte Francini.

Standing ovation e premio alla carriera per Peppino Di Capri © Ravagli Peppino Di Capri Standing ovation per un veterano del festival come Peppino Di Capri (quindici festival, due dei quali vinti). L'ottantatreenne cantante esegue il suo classico "Champagne" e riceve il premio "Città di Sanremo" alla carriera dal sindaco e dall'assessore alla Cultura della località ligure. (AGI)

Energico duetto tra Elodie e Big Mama su "American "Woman" © Ravagli Elodie e Big Mama Primo sussulto della serata l'energica cover di "American Woman", brano hard rock dei The Guess Who portato al successo da Lenny Kravitz, eseguita da Elodie con la rapper Big Mama, il cui stacco risulta ben inserito tra le chitarre distorte.

Calorosa accoglienza per Zarrillo, in duetto con Will Calorosa accoglienza per Michele Zarrillo, accolto da uno scrosciante applauso dopo il suo duetto con Will sul suo vecchio classico "Cinque giorni". "Dobbiamo indignarci e avere paura quando la democrazia e i diritti civili non sono difesi", ha affermato Zarrillo al termine del pezzo.

Si parte da Ariete e Sangiovanni, alle prese con Battiato Ariete e Sangiovanni aprono la serata dei duetti e si cimentano con un mostro sacro come Franco Battiato. La cover di "Centro di gravità permanente" tradisce però incertezze nell'esecuzione vocale, e l'arrangiamento è poco convincente.

Morandi entra in divisa da podista per la maratona musicale © AGF Gianni Morandi in tenuta da podista "Dov'è Gianni Morandi?", si domanda Amadeus. Il coconduttore fa quindi ingresso sul palco in divisa da podista sulle note di "Zitti e buoni" dei Maneskin. "Non si ferma mai", commenta Amadeus, che poi chiede se qualcuno in platea può prestare una giacca a Morandi, che non può certo presentare i cantanti con una mise così casual.