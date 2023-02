Il video di Blanco che distrugge il palco di Sanremo

Standing ovation dell'Ariston per Mattarella, la cui presenza tra il pubblico era rimasta segreta fino all'ultimo. Morandi intona "Fratelli d'Italia". Benigni dedica un intervento ai 75 anni della Carta ed evoca, senza citarli in modo diretto, i drammi di Ucraina e Iran. Ferragni in nude look per un monologo sul corpo delle donne. Ecco la prima giornata del festival