AGI - La nostra Top 20 delle più belle canzoni che non hanno vinto il Festival di Sanremo. Ogni anno si fa un gran parlare di tutte quelle magnifiche canzoni che, pur essendo in gara, non hanno vinto il Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Ci si chiede come sia possibile che certi brani, che noi consideriamo ormai evergreen assoluti della nostra musica, in certi casi abbiano occupato un’anonima posizione nella classifica finale della più importante delle kermesse del palinsesto musicale italiano. “Ma tu lo sai – potrebbe scappare al bar durante questa settimana santa della nostra musica – che Piazza Grande di Dalla era in gara e non ha vinto?”.

Tutto vero, anzi, ci sono dei grandi cult che, ma ormai è storia nota, sono addirittura arrivati ultimi; solo qualche giorno fa i 40 anni di “Vita spericolata”, che però ai tempi riuscì a mettersi alle spalle Pupo, non per questo scalfendo i connotati della leggenda. Senza andare troppo in là negli anni, indubbio che il successo di Tananai, uno dei protagonisti assoluti dell’ultima stagione discografica, sia dipeso dall’effetto simpatia scaturito da quell’ultimo posto al Festival. Tant’è che nuovo assioma sanremese vuole che se non puoi arrivare primo, meglio arrivare ultimo. La top 20 che qui sotto potrete scorrere, non è una lista di canzoni arrivate ultime in classifica e forse bisognerebbe sfatare anche il mito secondo il quale se non vincono le canzoni belle finiscono per vincere quelle brutte: non è affatto così.

In realtà, scorrendo (Spotify alla mano) la lista delle canzoni che hanno vinto il Festival di Sanremo, si può essere d’accordo o meno, ed è inutile specificare che molti fattori intervengono sul destino di un brano, sono davvero poche quelle che considereremmo non all’altezza. Per dire, nel 1983 “Vacanze romane” dei Matia Bazar non vince, ma vince “Sarà quel che sarà” di Tiziana Rivale, si possono formare due tifoserie ben separate attorno a questi due brani, ma non c’è dubbio che il pezzo della Rivale sia altrettanto iconico. E così è successo in diverse altre occasioni: si, “Il ragazzo della Via Gluck” nel ’66 non vince Sanremo, ma vince “Dio come ti amo”; si, nel 1987 Fiorella Mannoia non si impone con “Quello che le donne non dicono” ma vince il trio Morandi/Ruggeri/Tozzi con “Si può dare di più”; e, naturalmente ancora tanto potremmo continuare.

Le canzoni che non hanno vinto il Festival di Sanremo rappresentano quasi una categoria a parte dell’anima musicale di questo paese, perché questa è la settimana del Festivàl e ognuno ascolterà una canzone che, chissà per quale ragione, gli entrerà nel cuore e saranno altrettanti sabato notte, tardi, probabilmente tardissimo, resteranno delusi a vedere il proprio pezzo orbitare a metà classifica, “nella parte destra”, come si direbbe nel calcio, facendoci sentire anche noi un po' retrocessi. Ecco, se c’è un buon motivo, oggi, per ricordarci di tutti quei brani che, pur essendo in gara, non hanno vinto Sanremo è anche per provare a ricordarci, più di una cocente delusione, di quella volta che “Io l’avevo capito che era bellissima quella canzone”. Non è tanto, ma basta a dar senso alla visione attenta di Sanremo. Queste secondo noi sono le venti più belle canzoni che non hanno vinto il Festival nella sua ormai lunga storia.

1) Mia Martini - “Almeno tu nell'universo” – 1989

2) Lucio Dalla - “Piazza Grande” - 1972

3) Lucio Dalla – “4 marzo 1943” – 1971

4) Sergio Cammariere – “Tutto quello che un uomo” – 2003

5) Pino Donaggio “Io che non vivo (senza te)” – 1965

6) Nada – “Ma che freddo fa” – 1969

7) Samuele Bersani – “Replay” – 2000

8) Giorgio Faletti – “Signor tenente” – 1994

9) Luigi Tenco – “Ciao amore, ciao” – 1967

10) Toto Cutugno – “L'italiano” – 1983

11) Rino Gaetano – “Gianna” – 1978

12) Marcella Bella – “Montagne verdi” – 1972

1

3) Francesco Nuti – “Sarà per te” – 1988

14) Subsonica – “Tutti i miei sbagli” – 2000

15) Patty Pravo – “...E dimmi che non vuoi morire” – 1997

16) Andrea Bocelli – “Con te partirò” – 1995

17) Loretta Goggi – “Maledetta primavera” – 1981

18) Matia Bazar – “Vacanze romane” – 1983

19) Raf – “Oggi un Dio non ho” - 1991

20 ) Pierangelo Bertoli e Tazenda – “Spunta la Luna dal monte” – 1991