La band che suonava con i Nirvana ed era amata da Kurt Cobain 

AGI - Kurt Cobain, il leader dei Nirvana era un fedele ascoltatore di un gruppo che suonò con lui e la sua band nel corso delle fasi del loro esordio. I Nirvana erano infatti attivi nella scena musicale grunge di Seattle, Washington, nelle tournée con altri gruppi rock simili a loro, “in particolare il gruppo scozzese Teenage Fanclub”, scrive il Clarìn.

Tanto che i due gruppi “andarono in tour insieme per una serie di date europee nel periodo in cui i Nirvana stavano promuovendo il loro primo album, Bleach del 1989”.

"Abbiamo fatto la tappa europea del tour ‘Nevermind’ dei Nirvana nel 1992, che è stato un vero e proprio pandemonio, cose del genere non accadono tutti i giorni", ricorda oggi Norman Blake dei Teenage Fanclub. A quel tempo “i Nirvana avevano ancora con i piedi per terra, anche se forse stavano per essere sopraffatti da quel che stava per succedere…". Il grande successo.

Durante questo periodo, i Nirvana iniziarono lentamente a crescere in popolarità, specie per il successo di "Smells Like Teen Spirit ". Blake a tale proposito rievoca: "Ho ottimi ricordi di noi che uscivamo in un parco giochi a mangiare un gelato, a Stoccolma, dopo un soundcheck. E sebbene Kurt avesse dei problemi, generalmente era felice".

È risaputo infatti che nei suoi giorni peggiori, Cobain era molto malnutrito, alto 1,70 metri, pesava circa 60 chili. Naturalmente, più tardi nel corso della sua vita, Cobain è diventato un assiduo consumatore di eroina e ha lottato a lungo con la sua dipendenza.

Tuttavia, uno dei momenti memorabili che coinvolgono entrambe le due band è quando Cobain ha affermato – ricorda Blake – che i Teenage Fanclub erano la "più grande band del mondo”, secondo il suo modesto ma molto preciso ed esperto parere. "Ma non eravamo nemmeno la sua band preferita di Glasgow. Quelli erano The Vaselines", s’è schermito Blake. E forse questo può probabilmente corrispondere persino al vero, visto che Cobain ha cantato molte più canzoni dei Vaselines che dei Teenage Fanclub, conclude il giornale.