Achille Lauro rappresenterà San Marino all'Eurovision di Torino

AGI - Il cantante Achille Lauro ha vinto l'edizione 2022 di Una Voce per San Marino e si aggiudica così il diritto di partecipare all'Eurovision Song Contest, in programma a Torino nel maggio prossimo, come rappresentante di San Marino.

Il segretario di Stato Federico Pedini Amanti commenta in una nota "il grandissimo successo della prima edizione di Una Voce per San Marino. Alla base del progetto c'era la volontà di creare un evento che avesse valore turistico e promozionale e che, contemporaneamente permettesse alla nostra Repubblica di trovare un degno rappresentante ad Eurovision Song Contest, un artista di livello espressione di un processo di selezione e vincitore di un Festival. Oggi, con la vittoria di Achille Lauro possiamo dirci soddisfatti anche da questo punto di vista".