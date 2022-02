Successo internazionale per Mahmood e Blanco che conquistano la chart Billboard

AGI - 'Brividi' è già un successo internazionale. La canzone vincitrice del Festival di Sanremo interpretata da Mahmood e Blanco è schizzata al 15esimo posto nella top 200 di Billboard, la classifica più autorevole del mercato discografico americamo.

In soli sette giorni il brano, che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest (il 10 e il 12 maggio ci saranno le semifinali e il 14 maggio la finale) fa un balzo in avanti di 126 posizioni, passando dalla 141esima all 15esima.

Nella stessa classifica in 52esima posizione è ancora presente 'Beggin' dei Maneskin.

E alla 118esima 'Ovunque sarai' di Irama, mentre 'Ciao ciao' della Rappresentante di Lista è al 158esimo posto.