Drusilla, la prima co-conduttrice di Sanremo "en travesti"

AGI - Ad affiancare Amadeus nella terza serata di Sanremo dedicata alle cover, ci sarà Drusilla Foer. Ironica nobildonna toscana, star del web e della tv, Drusilla nasce come alter ego di Gianluca Gori, versatile 54enne attore fiorentino.

"Qualcuno mi definisce un'icona di stile, ma tenderei a lasciar perdere. Altri credono che sia una fashion icon, figuriamoci", si presenta così nella propria biografia pubblicata sul suo sito. "La stampa adora definirmi una nobildonna - ma precisa - non lo sono affatto. Provengo certamente da una famiglia privilegiata, ma ho ricevuto un'educazione antiborghese che tende all'essere liberi".

È sui social, soprattutto su YouTube, che Gori lancia il suo alter ego attraverso video di performance esilaranti e anticonformiste fino all'approdo in tv nel 2012 con il programma di Serena Dandini 'The show must go off'. Nello stesso anno arriva l'esordio sul grande schermo con un ruolo nel film di Ferzan Ozpetek 'Magnifica presenza'.

Cinque anni dopo veste i panni di un giudice di 'StraFactor' e, a seguire, appare sempre piu' spesso nel salotto del 'Maurizio Costanzo Show' e diventa uno dei volti piu' gettonati di 'CR4 - La Repubblica delle Donne', trasmissione di Piero Chiambretti. Personaggio irriverente e trasgressivo, si presta spesso al sostegno di cause sociali importanti.

È autrice e interprete di due spettacoli teatrali: 'Eleganzissima', recital fra musica e racconto, e 'Venere Nemica', spettacolo ispirato alla favola di Amore e Psiche. Nel 2021 è la voce narrante in scena dell'Histoire du Soldat di Stravinskij al Teatro Olimpico di Vicenza.

Ha scritto 'Tu non conosci la vergogna'. La mia vita eleganzissima" (Mondadori), in cui racconta i luoghi, gli incontri, i sentimenti e gli appunti di memorie sparpagliate e disordinate di una vita incredibile. Attualmente "canto e racconto storie in teatro - dice Drusilla - sostenuta da un grande artista, Franco Godi, un bell'uomo dai capelli bianchi che detesta essere definito il mio agente. Siamo una coppia creativamente appassionata quanto spericolata".