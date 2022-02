Sanremo ha registrato di nuovo ascolti da record. Amadeus ha stravinto su se stesso

Il ricordo di Monica Vitti e poi la scena è tutta per Checco Zalone che torna a fare quello che gli riesce meglio: portare in scena l'italiano medio per prenderlo in giro. Ad affiancare Amadeus c'è Lorenza Cesarini, italiana di madre senegalese, che racconta come i social si siano scagliati contro di lei non appena è stata scelta per il palcoscenico dell'Ariston