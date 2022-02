Il look scelto da Gucci per i Maneskin a Sanremo

I Måneskin, attesissimi ospiti della prima puntata del Festival di Sanremo 2022, per la prima esibizione sul palco dell’Ariston hanno indossato in esclusiva capi e accessori Gucci.

Nella prima salita sul palco dell'Ariston, Damiano ha indossato una tuta 70’s in raso nero con revers a lancia, cintura in tessuto nero, booties in vernice nera. A completare il look, chocker in pelle nera con teste di leone in metallo, finiture in oro anticato e perle, collane in metallo con finiture oro anticato, orecchini GG con cristalli pendenti, anello in argento con lettera D, collana con pendente, in metallo con finiture palladio e cristalli.

Victoria ha indossato uno spencer in raso nero con revers sciallati, nipple cover stars in pelle nera, pantaloni 70’s in raso nero con dettaglio zip, booties in vernice nera. A completare il look, choker in pelle nera con borchie, orecchini con croce in metallo.

Thomas ha indossato un giacchino in pelle nera con lavorazione ad anelli sulle maniche, top in raso nero, pantaloni 70’s in raso nero, booties in vernice nera. A completare il look, collane in metallo con finiture oro anticato.

Ethan ha indossato pantaloni in pelle nera con dettaglio zip, camicia in tulle nero con ruches, booties in vernice nera. A completare il look, choker in metallo con perle e dettagli di borchie.

Maneskin a Sanremo

I Måneskin per la seconda performance sul palco dell’Ariston hanno indossato capi Gucci della sfilata Love Parade. Make-up Gucci Beauty. Damiano ha indossato un tuxedo a tre pezzi in raso avorio con giacca a due bottoni, camicia in organza con motivo Horsebit, fiocco in velluto bordeaux, spilla fiore in seta bianca, booties in pelle con stampa pitone naturale e dettaglio Gucci sul tacco. A completare il look, collana in metallo con finiture oro anticato e pendente testa di leone con cristallo, anello in metallo con finiture palladio, orecchini con motivo ape in metallo con finiture oro palladio e perle.

Victoria ha indossato un tuxedo nero a tre pezzi con giacca in velluto nero con motivo di micro pois, gilet in raso nero, camicia avorio, pantaloni in velluto nero con motivo di micro pois, spilla fiore in seta rosa, papillon in velluto rosso, booties in vernice grigia con dettaglio Gucci sul tacco. A completare il look, orecchino con anello testa di leone in metallo con finiture oro anticato e croce in cristalli, anello in argento con lettera V.

Thomas ha indossato un tuxedo a tre pezzi in velluto marrone con motivo di micro pois, spilla fiore in seta marrone e nera, booties in pelle marrone. A completare il look, collana in metallo con finiture palladio anticato e pendente testa di leone, collana in metallo con finiture palladio e pendente croce, orecchino GG con pendente e cristalli.

Ethan ha indossato un tuxedo a tre pezzi in raso grigio perla con giacca doppio petto, camicia in seta grigia con motivo GG, spilla fiore in seta bianca, papillon in raso nero, booties in pelle argento con dettaglio Gucci sul tacco.