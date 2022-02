La prima serata del Festival di Sanremo. LA DIRETTA

AGI - La sigla in Eurovisione, l'entrata di Amadeus e poi via alla musica con dodici artisti in gara e Fiorello come 'battitore libero', il grande ritorno dei Maneskin, la presenza di Matteo Berrettini, numero uno del tennis azzurro e la classe di Ornella Muti icona del cinema italiano. Tutto pronto per il via della prima serata del 72esimo Festival di Sanremo.

Ecco la scaletta: si parte con il primo cantante in gara: Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir. Poi a seguire Yuman, Noemi e Gianni Morandi. Ecco poi entrare in scena Fiorello con l'amico Amadeus.

Si riprende con la gara: La Rappresentante di Scena e Michele Bravi. Seguira' uno dei momenti più attesi. Sul palco che li ha consacrati nel 2021 tornano i Maneskin freschi dei successi internazionali.

Ancora altri artisti in competizione: Massimo Ranieri, Mahmood & Blanco. Poi spazio al numero sei del ranking Atp: Matteo Berrettini a Sanremo. La nona cantante 'big' ad esibirsi sara' Ana Mena a cui seguira' Rkomi. Ancora i Maneskin e via con la performance dell'undicesimo artista in gara: Dargen D'Amico. Previsto poi un collegamento con Costa Toscana.

Atteso il duo musicale italiano Colapesce Dimartino, l'attore Claudio Gioe' fino all'esibizione di Giusy Ferreri, la dodicesima 'big' di questa sera. Fine serata con Raul Bova e Nino Frassica, i Meduza, l'omaggio a Franco Battiato un breve riepilogo delle 12 canzoni ascoltate in gara, il premio Città di Sanremo e la classifica della sala stampa.