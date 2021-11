Chi è Travis Scott, il rapper del festival di Houston dove sono morte 8 persone

AGI - Pseudonimo di Jacques Berman Webster II, Travis Scott, noto anche come La Flame o Cactus Jack, è un rapper e produttore discografico statunitense.

Ventinove anni, pupillo di Kanye West, Scott ha all'attivo tre album in studio e sette nomination ai Grammy e una vita sentimentale sempre sui rotocalchi per via della sua relazione con Kylie Jenner, da cui ha una figlia di 3 anni e un secondo bambino in arrivo. Il bilancio della ressa degli spetattori per il concerto di Houston, mentre Travis Scott era sul palco, è di almeno 8 persone sono morte e decine ferite.

Nato a Houston in Texas, Scott frequenta la Elkins High School, dove si diploma a diciassette anni. Frequenta poi la University of Texas San Antonio, ma poco più tardi la abbandona per concentrarsi pienamente sulla musica.

Si trasferisce a New York per dar inizio alla sua carriera. Ma la svolta arriva con il trasferimento a Los Angeles e l'incontro con T.I. prima e con Kanye West, dopo.

Il successo inizia ad arrivare con alcuni singoli come Blocka La Flame, Quintana e Don't Play. Quest'ultimo anticipa l'uscita del suo primo album, Rodeo, il 4 settembre 2015.

Nel disco figurano collaborazioni di prestigio come quella con Kanye West, The Weeknd e Justin Bieber. Supportato dai singoli 3500 e Antidote, debutta al terzo posto nella classifica US Billboard 200.

Nel 2016 esce il suo secondo disco, Birds in the Trap Sing McKnight, che debutta in prima posizione nella classifica americana. L'album si aggiudica il disco di platino con oltre 1 milione di copie vendute.

Nel 2018 esce il suo terzo disco solista, Astroworld. Il disco contiense diverse collaborazioni di prestigio, come quella con Drake e quella con il trapper Quavo.

Fra i maggiori artisti che hanno influenzato la sua musica, Scott cita in particolare: Kanye West, T.I., Bon Iver, M.I.A., Kid Cudi, Bjork, Toro y Moi, Outkast e Jeff Bhasker.

Il suo patrimonio netto è stimato sui 4 milioni di dollari.