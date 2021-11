Calca a un concerto a Houston, almeno 8 morti e decine feriti

AGI - Almeno 8 persone sono morte e decine ferite nella calca durante un festival musicale nel sud degli Stati Uniti, l'Astroworld music festival. E' quanto riferiscono i vigili del fuoco di Houston.

Secondo quanto riferisce la stampa locale, attorno alle 21 e 15 locali (le 3 e 15 in Italia) la folla che assisteva alla prima serata del festival, circa 50 mila persone, ha iniziato a spostarsi verso il palcoscenico. Il capo dei vigili del fuoco di Houston Samuel Pena ha spiegato che il panico si è cominciato a diffondere quando le persone delle prime file si sono sentite schiacciare. Lo spettacolo è stato interrotto non appena ci si e' accorti che la situazione stava degenerando. Dei 17 feriti trasportati in ospedale, 11 avevano subito un arresto cardiaco, ha detto Pena.

Già nelle fasi precedenti l'inizio della manifestazione, si era verificato un incidente dovuto alla calca, con diversi feriti all'ingresso, quando una massa di persone ha travolto una delle aree in cui si svolgevano i controlli di sicurezza.

I 100 mila biglietti disponibili per l'Astroworld festival erano stati venduti in un'ora al momento delle prevendite, lo scorso maggio. L'attesissimo festival, organizzato dal rapper Travis Scott, era alla sua terza edizione dopo che quella del 2020 era saltata a causa della pandemia.