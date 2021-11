Il nuovo disco di Adele. Dopo sei anni

AGI - L'attesa è finita. La superstar del soul britannico Adele ha rivelato la tracklist del suo nuovo album, che include brani intitolati "I Drink Wine" e "Cry Your Heart Out". L'album "30", il suo primo in sei anni, uscirà il 19 novembre. La tracklist di 12 canzoni che la cantante ha rivelato online si apre con "Strangers By Nature" e si chiude con "Love is a Game". Altre tracce sono intitolate "Woman Like Me", "Hold On" e "To Be Loved".

Adele aveva raccontato che la registrazione di "30" è iniziata tre anni fa in un momento in cui la sua vita era "un labirinto di caos assoluto e tumulto interiore". Nei sei anni trascorsi dal suo ultimo album, la cantante 33enne ha dichiarato di aver sofferto un "anno di ansia" in cui il suo matrimonio è andato in pezzi.

Il primo singolo del prossimo album, "Easy On Me", ha scalato le classifiche britanniche dopo essere stato pubblicato due settimane fa.