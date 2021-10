Il 19 novembre uscirà il nuovo disco di Adele

Adele ha annunciato che il suo nuovo album, intitolato "30", uscirà il 19 novembre. È il primo album della 33enne cantante britannica da sei anni: l'uscita di "25" risale infatti al 2015. In precedenza aveva pubblicato due album, "19" nel 2008 e "21" nel 2011.

La stessa cantante ha spiegato sui sociale media perché questo è il momento giusto per lei per pubblicare un nuovo album.

"Non ero certo vicina a dove speravo di essere quando l'ho iniziato, quasi 3 anni fa" ha detto. "Mi affido alla routine e alla coerenza per sentirmi al sicuro, l'ho sempre fatto. Eppure ero lì consapevolmente - anche volentieri, gettandomi in un labirinto di caos assoluto e tumulto interiore!"

"Ho imparato molte verità casalinghe su me stessa, ho perso molti strati ma mi sono anche avvolta in nuovi. Ho scoperto modi di pensare veramente utili e salutari e sento di aver finalmente ritrovato la mia ispirazione. Direi addirittura che non mi sono mai sentita più tranquilla in vita mia", ha aggiunto "e così, sono pronto a pubblicare finalmente questo album".