È morto Chuck Norris, leggenda del cinema d’azione

AGI - Chuck Norris, una delle star del cinema d'azione più celebrate a Hollywood e nel mondo, è morto a 86 anni. Lo ha reso noto la famiglia.
L'attore ed è campione di Karate aveva accusato un malore mentre si trovava sull'isola di Kauai, nelle Hawaii, ed era stato ricoverato in ospedale.
"È con profondo dolore che la nostra famiglia comunica l'improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina", ha dichiarato la famiglia in un comunicato su Instagram.
"Per il mondo, era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza. Per noi, era un marito devoto, un padre e nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia".
"Ha vissuto la sua vita con fede, determinazione e un impegno incrollabile verso le persone che amava. Attraverso il suo lavoro, la sua disciplina e la sua gentilezza, ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo e ha lasciato un segno indelebile nella vita di moltissime persone", si legge nel comunicato.
Norris aveva compiuto 86 anni la scorsa settimana, celebrando l'evento con un video di boxe pubblicato sui social media e accompagnato dalla frase: "Io non invecchio. Salgo di livello".
L'esperto di arti marziali, diventato attore, ha recitato in una serie di film d'azione sin dal suo debutto cinematografico con un cameo nel film di Dean Martin del 1968 "The Wrecking Crew".
Quattro anni dopo, il suo epico combattimento con la superstar del kung-fu Bruce Lee in "L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente" ha contribuito a trasformare Norris in un'icona del grande e del piccolo schermo.
"Niente di meglio di un po' di azione spensierata in una giornata di sole per sentirsi giovani", ha detto Norris nel suo messaggio di auguri per il compleanno la scorsa settimana.
Oltre a recitare, Norris era cintura nera di Tang Soo Do, Taekwondo, Karate, Hapkido e Jiu-Jitsu brasiliano e aveva creato una disciplina marziale basata su altre forme di combattimento che ha preso il nome di Chun Kuk Do.
Nel 1988 aveva pubblicato la sua autobiografia 'The Secret of Inner Strength' (Il segreto della forza interiore), divenuto in poco tempo un best seller.
Era anche divenuto molto popolare sul web grazie ai meme che replicavano notizie inventate su sue inverosimili imprese denominato Chuck Norris facts.