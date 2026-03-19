Malore per Chuck Norris, ricoverato alle Hawaii

AGI - L'attore americano ed ex campione del mondo di karate Chuck Norris (86 anni) si è sentito male ed è stato ricoverato in ospedale alle Hawaii, secondo quanto riportato da TMZ. Il sito web non ha specificato le circostanze dell'accaduto, limitandosi ad affermare che si è verificato "nelle ultime 24 ore sull'isola di Kauai". TMZ riporta che l'attore è "di buon umore".
Chuck Norris, la star delle arti marziali che si è fatta un nome a Hollywood recitando in film d'azione negli anni '80, ha festeggiato il suo 86esimo compleanno la scorsa settimana e ha celebrato l'occasione con dei post sui social media.
Il messaggio di Chuck Norris
"Non sto invecchiando. Sto salendo di livello", ha scritto a corredo di un video su Instagram in cui si allena con un partner di boxe. "Non c'è niente di meglio di un po' di azione in una giornata di sole per sentirsi giovani", ha aggiunto l'attore, cintura nera in diverse discipline.