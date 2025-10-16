Diane Keaton è morta per una polmonite
Lo rivela la famiglia dell'attrice musa di Woody Allen e premio Oscar per 'Io e Annie'
AGI - E' stata una polmonite la causa della morte di Diane Keaton, sabato scorso: lo ha rivelato la famiglia dell'attrice americana che in un messaggio pubblicato su People ha ringraziato tutti i suoi fan per "i messaggi di amore e sostegno". I familiari hanno invitato di destinare eventuali donazioni in suo ricordo a un ente di carità o a un'organizzazione per la cura degli animali che erano a cuore dell'attrice musa di Woody Allen e premio Oscar per 'Io e Annie'.