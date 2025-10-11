Addio a Diane Keaton, vincitrice dell'Oscar nel 1978

AGI - L'attrice statunitense Diane Keaton, vincitrice dell'Oscar nel 1978 per la sua parte in "Annie Hall", è morta in California all'età di 79 anni. Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulle circostanze della sua morte.
Diane Keaton, nata a Los Angeles nel 1946, ha esordito al cinema negli anni’70 con ruoli memorabili come Kay Adams nella trilogia de Il Padrino. Il suo sodalizio con Woody Allen l’ha consacrata con Io e Annie (1977), che le valse l’Oscar come miglior attrice. Nota per il suo stile eccentrico e la capacità di alternare ruoli comici e drammatici, ha recitato in film come Il club delle prime mogli e Book Club. È stata anche regista e produttrice, ricevendo nel 2024 il Leone d’Oro alla carriera. La sua filmografia riflette un talento versatile e una personalità iconica.