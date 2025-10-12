Woody Allen: "Sconvolto e sorpreso" dalla morte di Diane Keaton

AGI - Woody Allen è rimasto "estremamente, sconvolto e sorpreso" dalla morte di Diane Keaton, l'attrice con cui aveva avuto una breve relazione e che lo aveva affiancato in 'Io e Annie', scomparsa all'età di 79 anni. "Lo fa riflettere sulla propria mortalità", ha riferito a People una fonte vicina al regista newyorchese che ha spiegato come lui e Diane "erano sempre rimasti amici" dopo la loro love story negli anni '60, e "lui l'apprezzava tantissimo".
Allen, ha spiegato la stessa fonte, non era a conoscenza che Diane fosse malata: "Sembra che lo sapesse nessuno, era sorpreso".
Dopo aver recitato con Woody Allen in 'Provaci ancora Sam', 'Il Dormiglione' e 'Amore e Guerra', nel 1977 Diane Keaton aveva interpretato una cantante di night club che ha un rapporto complicato con un comico in 'Io e Annie', nella cui trama molti hanno letto una trasposizione del rapporto sentimentale che li aveva uniti una decina di anni prima. "Non è la verità ma ci sono elementi di verità", aveva spiegato la stessa attrice al New York Times.