La reazione degli altri "Friends" alla morte di Matthew Perry

AGI - Gli attori della serie "Friends" si sono detti "completamente devastati" dalla morte del loro collega Matthew Perry, che interpretava il personaggio di Chandler nella famosissima serie ambientata a Manhattan negli anni '90-2000. "Siamo tutti completamente devastati dalla perdita di Matthew", hanno spiegato Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer in una dichiarazione congiunta, il loro primo commento dopo la morte avvenuta sabato.

"Eravamo più che semplici colleghi di cinema. Siamo una famiglia." L'attore aveva 54 anni ed è stato trovato privo di sensi sabato dal suo assistente nella vasca dell'idromassaggio nella sua casa di Los Angeles.

"C'è così tanto da dire, ma per ora ci prenderemo un momento per piangere e digerire questa perdita incalcolabile", hanno spiegato nel loro comunicato stampa. "Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno amato in tutto il mondo". Matthew Perry ha lottato per anni con la sua dipendenza da antidolorifici e alcol. La causa della sua morte non è ancora nota.

Vero e proprio fenomeno culturale, "Friends" e' una serie popolarissima in un'intera generazione di telespettatori: racconta le avventure di un gruppo di amici felici - Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross e Chandler - a New York, punteggiate da relazioni romantiche tra cui quella tra Monica e Chandler.