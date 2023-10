Addio a Matthew Perry: che cosa fanno gli altri cinque di 'Friends'

AGI - La morte di Matthew Perry, l'indimenticabile Chandler di 'Friends', lascia orfani gli altri cinque amici della sitcom newyorchese che nel 2021 si erano riuniti nuovamente a Los Angeles. Ecco cosa fanno oggi gli interpreti di Monica, Rachel, Ross, Phoebe e Joey.



Courteney Cox (Monica Geller)

L'attrice ha recitato nella saga di 'Scream' fino al 2011 e

nella serie Cougar Town vche le è valsa la nomination ai Golden Globe come migliore attrice. Insieme all'ex marito David Arquette ha fondato una casa di produzione.



Jennifer Aniston (Rachel Green)

Dopo innumerevoli film e i matrimoni naufragati con Brad Pitt e Justin Theroux, il volto più noto di 'Friends' continua a essere molto richiesto da Hollywood. La sua ultima fatica è stato 'Murder Mistery 2'.



David Schwimmer (Ross Geller)

Pochi i ruoli di spicco per lui dopo 'Friends': ha doppiato la giraffa Melman nei vari 'Madagascar' e ha interpretato Robert Kardashian in 'The People v. O.J. Simpson: American Crime Story'. Nel 2017 ha divorziato da Zoe Buckman da cui ha avuto una figlia.



Lisa Kudrow (Phoebe Buffay)

Pluripremiata per 'Friends' (Emmy Award, Screen Actors Guild, Satellite Award e nomination ai Golden Globe), nel 1995 si è sposata con francese Michel Stern da cui ha avuto un figlio ma non ha più sfondato nello spettacolo a parte qualche cammeo nelle serie tv.



Matt LeBlanc (Joey Tribbiani)

Dopo un poco fortunato 'spinoff' della Nbc sul suo personaggio, dal 2011 al 2017 ha brillato nella serie Episodes che gli è valsa un Golden Globe nel 2012. Di lontane origini italiane (i nonni erano immigrati di Arce, in provincia di Frosinone), è stato sposato e ha avuto una figlia da Melissa McKnight che decise di divorziare dopo che fu beccato con una spogliarellista.