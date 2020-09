Pierfrancesco Favino ha vinto la Coppa Volpi a Venezia 77

AGI - Pierfrancesco Favino ha vinto la Coppa Volpi per 'Padrenostro' di Claudio Noce alla Mostra del Cinema di Venezia. La premiazione è avvenuta questa sera.

"Ringrazio Claudio Noce e voglio dedicare il premio alle stelle che nasceranno, agli schermi che ne accoglieranno la luce e al brillare degli occhi nel buio", ha detto l'attore.

'Padrenostro' è un film ambientato a Roma nel 1976 ed è tratta da una storia vera, quella dell'attentato terroristico dei Nuclei Armati Proletari al vicequestore Alfonso Noce, (padre del regista Claudio Noce) interpretato da proprio da Favino.

"Mi avete fatto la più bella sorpresa della mia vita - ha detto ancora l'attore -, quando si gira un film è come se nascesse una stella e noi viviamo su quella stella per mesi e la sua luce si propaga nello spazio e sugli schermi.

Sono altri due i premi 'pesanti' alla Mostra del Cinema di Venezia, miglior regia e gran premio della Giuria. Il Leone d'Argento per la Migliore Regia è andato a Kiyoshi Kurosawa per il film 'Wife of a spy', mentre il Gran Premio della Giuria se l'è aggiudicato 'Nuevo Orden' (New Order) di Michel Franco.