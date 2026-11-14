Sonno irregolare: legame con depressione, ansia e solitudine

AGI - Sonno irregolare? Andare a dormire e svegliarsi ogni giorno a orari diversi potrebbe essere associato a sintomi più gravi di depressione, ansia e solitudine, indipendentemente dalla quantità di sonno. È quanto emerge da uno studio condotto su circa 23mila persone dai ricercatori dell’Università della California di San Francisco (UCSF) e dell’Università della California di San Diego, pubblicato sulla rivista Scientific Reports. La ricerca, guidata da Severine Soltani e Ashley Mason, ha analizzato per diversi mesi i ritmi di sonno dei partecipanti attraverso dispositivi indossabili, individuando una relazione tra irregolarità degli orari e peggioramento degli indicatori di salute mentale.
Lo Sleep Regularity Index misurato con un anello smart
A differenza di molte ricerche precedenti, concentrate soprattutto sulla durata e sulla qualità del riposo, gli studiosi hanno esaminato la regolarità del ciclo sonno-veglia, cioè quanto gli orari di addormentamento e risveglio rimangano costanti da un giorno all'altro. I partecipanti, con un’età media di 46 anni, hanno fornito mediamente 154 giorni di dati attraverso un anello intelligente capace di rilevare movimento e parametri fisiologici. Le informazioni sono state utilizzate per calcolare lo Sleep Regularity Index, un indicatore compreso tra zero e cento, nel quale i valori più elevati corrispondono a orari più regolari.
Sonno irregolare e sintomi: da 84 a 75 nei casi di depressione grave
I risultati mostrano una relazione progressiva tra irregolarità del sonno e gravità dei sintomi depressivi. Le persone senza sintomi significativi presentavano un indice medio di 84, che scendeva a 83 nei casi lievi, a 81 in quelli moderati e a 75 nei partecipanti con depressione grave. Una tendenza analoga è emersa per l'ansia: l'indice medio era pari a 84 tra le persone con livelli normali e a 79 tra quelle con sintomi gravi. Anche una maggiore solitudine risultava associata a ritmi di sonno meno regolari.
Cosa significano i valori dell'indice
"Orari regolari per dormire e svegliarsi aiutano a mantenere sincronizzati i ritmi circadiani", ha spiegato Mason, del Dipartimento di Psichiatria e Scienze comportamentali della UCSF. Secondo Soltani, un indice di 84 può corrispondere a variazioni quotidiane degli orari di circa un'ora, mentre un valore di 75 può indicare spostamenti più vicini a un'ora e mezza. L'analisi ha inoltre mostrato che le associazioni con la salute mentale risultavano più marcate utilizzando i dati raccolti per diversi mesi rispetto a quelli relativi a una sola settimana.
Studio osservazionale: il rapporto di causa ed effetto resta da dimostrare
Gli autori ricordano che lo studio è osservazionale e non dimostra un rapporto di causa ed effetto. Un sonno irregolare potrebbe contribuire ai disturbi psicologici, ma potrebbe anche esserne una conseguenza. Saranno quindi necessari studi di intervento per verificare se rendere più costanti gli orari di addormentamento e risveglio possa migliorare concretamente la salute mentale.