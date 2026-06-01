Cos'è la polmonite che ha costretto Baglioni ad annullare il tour

AGI - "La polmonite interstiziale è una condizione caratterizzata dall'infiammazione dell'interstizio polmonare, che è il tessuto che sostiene gli alveoli ed è fondamentale per gli scambi di ossigeno. Proprio a causa della localizzazione dell'infiammazione, la respirazione e l'ossigenazione del sangue vengono fortemente compromesse, rendendo impossibile uno sforzo fisico intenso come quello di un concerto". E' così che Ivan Gentile, professore ordinario di malattie infettive presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha spiegato all'AGI la patologia che ha spinto Claudio Baglioni a rinviare il suo "GrandTour La Vita è Adesso" al 2027.
La differenza con le polmoniti tipiche
"A differenza delle polmonite tipiche, che colpiscono principalmente gli alveoli polmonari riempiendoli di muco, questa forma aggredisce la struttura portante del polmone", spiega l'esperto. "E' comprensibile che quando il processo infiammatorio è intenso ci sono difficoltà negli scambi respiratori - continua l'esperto .per cui il paziente manifesta difficoltà a respirare, quindi fame d'aria, respiro corto, affanno. Nei casi gravi si parla di insufficienza respiratoria".
All'origine di questa patologia possono esserci diversi agenti patogeni, di natura sia virale che batterica. "Tra le cause possibili ci sono le infezioni. Quelle virali più frequenti - spiega Gentile - sono proprio il virus dell'influenza, il SARS-CoV-2, il virus respiratorio sinciziale. Oppure ci sono batteri come Micoplasma pneumoniae o Legionella". Il quadro clinico impone dunque riposo assoluto e terapie mirate, motivo per cui l'entourage del cantautore ha dovuto disporre la sospensione immediata delle date del tour, in attesa di una completa guarigione.