Baglioni ha la polmonite: il tour estivo è rimandato di un anno

AGI - Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale con una prognosi di 90 giorni di riposo e per questo motivo il suo 'GrandTour La vita è adesso', che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027. In una nota si spiega che tutte le tappe del tour estivo del 75enne cantautore romano, fino alla tappa finale programmata del 18 settembre a Torino, sono state tutte riprogrammate per il 2027.
Di seguito le informazioni relative al nuovo calendario del "GrandTour LA VITA E' ADESSO".
- 1 luglio 2027 CODROIPO (UD), Villa Manin
posticipo del 3 luglio 2026
- 2 luglio 2027 ESTE (PD), Castello Carrarese
posticipo del 5 luglio 2026
- 3 luglio 2027 MAROSTICA (VI), Piazza Castello
posticipo del 4 luglio 2026
- 4 luglio 2027 VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero
posticipo del 2 luglio 2026
- 6 luglio 2027 PISTOIA, Piazza Duomo
posticipo del 7 luglio 2026
- 7 luglio 2027 GENOVA, Arena Del Mare - Porto Antico
posticipo del 8 luglio 2026
- 10 luglio 2027 CERNOBBIO (CO), Villa Erba
posticipo del 11 luglio 2026
- 12 luglio 2027 BERGAMO, Arena Fiera posticipo del
13 luglio 2026
- 15 luglio 2027 FIRENZE, Le Cascine - Prato Delle Cornacchie
posticipo del 16 luglio 2026
- 17 luglio 2027 CATTOLICA (RN), Arena Della Regina
posticipo del 17 luglio 2026
- 19 luglio 2027 POMPEI (NA), Anfiteatro Degli Scavi
posticipo del 20 luglio 2026
- 20 luglio 2027 POMPEI (NA), Anfiteatro Degli Scavi
posticipo del 21 luglio 2026
- 24 luglio 2027 AGRIGENTO, Live Arena
posticipo del 26 luglio 2026
- 25 luglio 2027 AGRIGENTO, Live Arena
posticipo del 27 luglio 2026
27 luglio 2027 PALERMO, Teatro Di Verdura
posticipo del 28 luglio 2026
28 luglio 2027 PALERMO, Teatro Di Verdura
posticipo del 29 luglio 2026
7 agosto 2027 CASTIGLIONCELLO (LI), Castello Pasquini
posticipo del 16 agosto 2026
8 agosto 2027 FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli
posticipo del 17 agosto 2026
16 agosto 2027 TERMOLI (CB), Arena Del Mare
posticipo del 19 agosto 2026
17 agosto 2027 APRICENA (FG), Cava Dell'Erba
posticipo del 22 agosto 2026
18 agosto 2027 BARLETTA (BAT), Fossato Del Castello
posticipo del 20 agosto 2026
19 agosto 2027 FASANO (BR), Parco Archeologico Di Egnazia
posticipo del 21 agosto 2026
21 agosto 2027 ROCCELLA IONICA (RC), Teatro Al Castello
posticipo del 25 agosto 2026
22 agosto 2027 CIRO' MARINA (KR), Arena Saracena
posticipo del 24 agosto 2026
23 agosto 2027 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS), Arena Dei Cedri
posticipo del 26 agosto 2026
25 agosto 2027 PAESTUM (SA), Arena Dei Templi
posticipo del 27 agosto 2026
28 agosto 2027 LANCIANO (CH), Parco Delle Rose
posticipo del 29 agosto 2026
31 agosto 2027 PARMA, Parco Ducale
posticipo del 1 settembre 2026
2 settembre 2027 BRESCIA, Piazza Della Loggia
posticipo del 3 settembre 2026
4 settembre 2027 CERVERE (CN), Anfiteatro Dell'Anima
posticipo del 5 settembre 2026
8 settembre 2027 MACERATA, Sferisterio
posticipo del 9 settembre 2026
9 settembre 2027 MACERATA, Sferisterio
posticipo del 10 settembre 2026
11 settembre 2027 CASERTA, Reggia Di Caserta - Piazza Carlo Di Borbone
posticipo del 12 settembre 2026
12 settembre 2027 CASERTA, Reggia Di Caserta - Piazza Carlo Di Borbone
posticipo del 13 settembre 2026
17 settembre 2027 TORINO, Piazza San Carlo
posticipo del 18 settembre 2026 Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati.
Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sara' possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.
Per tutte le info: www.friendsandpartners.it.
A breve verranno comunicate le informazioni per i concerti di VENEZIA, SPOLETO (PG), SIRACUSA, TAORMINA (ME), ALGHERO (SS), CAGLIARI, TRENTO, VIGEVANO (PV), SORDEVOLO (BI), e le date di recupero, per le quali rimarranno validi i biglietti acquistati. Il tour e' prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l