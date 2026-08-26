Scienza, sfatato 'mito' di 8 ore a notte: il sonno durava meno
La scienza sfata il 'mito' delle 8 ore a notte, prima si dormiva meno
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La scienza sfata il 'mito' delle 8 ore a notte, prima si dormiva meno

Un team di scienziati americani e sauditi ha esaminato i dati relativi alle società preindustriali, in cui le persone dormivano tra le 6,4 e le 7,1 ore
Sfatato il 'mito' di dormire otto ore al giorno
AGF - Sfatato il 'mito' di dormire otto ore al giorno
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AGI - Uno studio ha sfatato il 'mito' secondo cui un sonno di otto ore a notte sarebbe ideale. Al contrario, le popolazioni preindustriali ne dormivano tra le 6,4 e le 7,1.

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La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Brain Medicine.

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Lo studio sulle popolazioni preindustriali

Il team di scienziati della Chandigarh University, della King Saud University, della West Virginia University e della Arabian Gulf University, guidato da Seithikurippu Pandi-Perumal e Ahmed BaHammam, ha incrociato i dati multidisciplinari raccolti nell'arco di 20 anni. I ricercatori hanno confrontato studi antropologici su popolazioni Hadza, San e Tsimane, tre società di cacciatori-raccoglitori, archivi storici europei, informazioni di genomica comparata ed evidenze sull'impatto dei fattori urbani, socioeconomici e climatici sulla salute del sonno. Nel complesso, riportano gli autori, il lavoro scardina il dogma delle otto ore di sonno necessarie.

Gli effetti dell'industrializzazione

L'industrializzazione, spiegano gli esperti, ha alterato la regolarità, la sincronizzazione circadiana e ha aumentato i disturbi clinici del riposo, ma non ha ridotto significativamente la quantità totale di ore dormite. Inoltre, i risultati suggeriscono che specifiche varianti genetiche permettono ad alcuni individui sani di dormire appena sei ore a notte senza alcuna ripercussione fisica o cognitiva. "Non tutte le persone che dormono poco hanno dei disturbi - afferma BaHammam - la differenza tra il sonno moderno e quello preindustriale risiede principalmente nel momento in cui avviene e nella sua regolarità, non nel numero totale di ore dedicate all'attività di riposo".

Nei prossimi approfondimenti, commentano gli scienziati, la valutazione clinica dovrà integrare la regolarità e l'allineamento circadiano piuttosto che misurare solo la durata del sonno. Resta da verificare, concludono gli autori, se un sonno frazionato ma regolare possa offrire gli stessi benefici biologici e psicologici di un sonno consolidato in un'unica sessione.

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