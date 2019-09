Ma è davvero un problema che Teresa Bellanova abbia la terza media?

Armando Dadi / AGF Teresa Bellanova

Teresa Bellanova è il nuovo ministro per le Politiche agricole e ha solo la terza media. Sui social si sono scatenati i leoni da tastiera, che la criticano per il titolo di studio e anche per il suo abbigliamento al giuramento al Quirinale.

Daniele Capezzone, ex parlamentare di Forza Italia, che ha la maturità classica del costoso collegio privato De Merode di piazza di Spagna a Roma ma che non si laureò alla Luiss, twitta sprezzante: "Carnevale? Halloween?"

C'è un motivo per cui Bellanova ha solo la terza media: da teenager lavorò come bracciante, evidentemente perché non aveva alle spalle una famiglia benestante. A 20 anni divenne coordinatrice regionale delle donne Federbraccianti. Intraprese giovanissima una dura lotta contro il caporalato, che tuttora uccide esseri umani stremati nelle campagne del sud. U

na carriera in Cgil fino alla Segreteria nazionale della Filtea. Poi la politica: i Ds, l'Ulivo, il Pd. Viceministro allo Sviluppo economico nei Governi Renzi e Gentiloni. Oggi è ministro delle Politiche agricole nel Governo Conte-bis.

Teresa Bellanova ha un figlio nato nel 1991, Alessandro, di cui non parla molto e tantomeno ama vantarsi, perché (come ha dichiarato) non ritiene che essere genitori sia di per sé un merito. E' sposata con Abdellah El Motassime, che ha conosciuto nel corso di una missione della Cgil in Marocco, dove lui le faceva da traduttore.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.