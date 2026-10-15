Supermedia: Vannacci in calo, centrodestra tallona campo largo

AGI - I due principali elementi di novità nella Supermedia di oggi sono la conferma del calo di Futuro Nazionale, ben mezzo punto in due settimane, che peraltro comporta il nuovo sorpasso da parte di Forza Italia, e, relativamente a Sud chiama Nord, non tanto il suo ingresso, o meglio ritorno, nella Supermedia, con l'1,1% quanto il suo ingresso nella coalizione di centrodestra, novità annunciata nei giorni scorsi.
Con questa nuova configurazione, il centrodestra torna a tallonare il campo largo: le due coalizioni sono ora, quasi, 'appaiate' intorno al 43%, e comunque entrambe sarebbero quindi in grado, al momento, di ottenere il premio di maggioranza previsto dalla nuova legge elettorale.
La Supermedia Liste
- FDI 27,2 (+0,4)
- PD 20,1 (-0,3)
- M5S 12,4 (-0,4)
- Forza Italia 7,4 (=)
- Futuro Nazionale 7,2 (-0,5)
- Verdi/Sinistra 6,4 (+0,1)
- Lega 6,0 (+0,3)
- Azione 3,2 (=)
- Italia Viva 2,4 (+0,2)
- +Europa 1,7 (=)
- Partito Liberal Democratico 1,4 (+0,1)
- Noi Moderati 1,2 (+0,1)*
- Sud chiama Nord 1,1 (np)**
Supermedia Coalizioni 2022
- Centrodestra 41,8 (+0,7)
- Centrosinistra 28,3 (-0,1)
- M5S 12,4 (-0,4)
- Terzo Polo 7,0 (+0,2)
Supermedia Coalizioni 2026
- Campo Largo 43,1 (-0,3)
- Centrodestra 42,9 (+1,8)
- Futuro Nazionale 7,2 (-0,5)
- Centro 4,6 (=)
* Non rilevato da Eumetra, Noto, Only Numbers e SWG
** Non rilevato da EMG, Eumetra, Only Numbers e Youtrend
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (1° ottobre 2026).
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 1° al 14 ottobre, è stata effettuata il giorno 15 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.
I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 8 ottobre), Eumetra (8 ottobre), Noto (6 ottobre), Only Numbers (2 e 10 ottobre), Piepoli (9 ottobre), SWG (5 e 12 ottobre) e Youtrend (8 ottobre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.