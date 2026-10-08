Supermedia: FdI recupera voti, Pd in calo. Vannacci frena ancora
Supermedia: FdI recupera consensi, il Pd in calo. Vannacci frena ancora 
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Supermedia: FdI recupera consensi, il Pd in calo. Vannacci frena ancora

La rilevazione di questa settimana conferma ciò che si era intravisto nei sette giorni precedenti: il partito di Giorgia Meloni è in leggero aumento di preferenze a scapito di Futuro Nazionale
AGI/ Youtrend
Cristiano Minichiello / AGF
Roberto Vannacci
supermedia vannacci meloni
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AGI - La Supermedia di oggi - giovedì 8 ottobre - conferma ciò che si era intravisto la settimana scorsa: FdI recupera leggermente consensi, prevalentemente a scapito di Futuro Nazionale, il cui trend di crescita pare non solo essersi interrotto ma addirittura invertito (-0,2% in due settimane).
L'altro elemento di rilievo è un calo piuttosto netto (-0,8%) del Pd, che si ritrova sulla 'soglia psicologica' del 20%.

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La Supermedia liste

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  • FDI 27,3 (+0,3)
  • PD 20,0 (-0,8)
  • M5S 12,8 (+0,2)
  • Futuro Nazionale 7,6 (-0,2)
  • Forza Italia 7,3 (-0,1)
  • Verdi/Sinistra 6,6 (+0,1)
  • Lega 5,6 (=)
  • Azione 3,2 (-0,2)*
  • Italia Viva 2,3 (+0,1)*
  • Più Europa 1,7 (+0,2)*
  • Noi Moderati 1,1 (=)

La Supermedia Coalizioni 2022

  • Centrodestra 41,2 (+0,1)
  • Centrosinistra 28,2 (-0,6)
  • M5S 12,8 (+0,2)
  • Terzo Polo 6,9 (+0,2)

La Supermedia Coalizioni 2026

  • Campo largo 43,3 (-0,3)
  • Centrodestra 41,2 (+0,1)
  • Futuro Nazionale 7,6 (-0,2)
  • Centro 4,7 (+0,1)

* Noto ha rilevato insieme Azione-LibDem (4,0%) e Italia Viva-Più Europa (2,5%)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (24 settembre 2026).

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 24 settembre al 7 ottobre, è stata effettuata il giorno 8 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 1° ottobre), Ipsos (26 settembre), Noto (6 ottobre), Only Numbers (25 e 29 settembre, 2 ottobre), Piepoli (2 ottobre) e SWG (28 settembre e 5 ottobre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.

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