Supermedia: FdI recupera voti, Pd in calo. Vannacci frena ancora

AGI - La Supermedia di oggi - giovedì 8 ottobre - conferma ciò che si era intravisto la settimana scorsa: FdI recupera leggermente consensi, prevalentemente a scapito di Futuro Nazionale, il cui trend di crescita pare non solo essersi interrotto ma addirittura invertito (-0,2% in due settimane).
L'altro elemento di rilievo è un calo piuttosto netto (-0,8%) del Pd, che si ritrova sulla 'soglia psicologica' del 20%.
La Supermedia liste
- FDI 27,3 (+0,3)
- PD 20,0 (-0,8)
- M5S 12,8 (+0,2)
- Futuro Nazionale 7,6 (-0,2)
- Forza Italia 7,3 (-0,1)
- Verdi/Sinistra 6,6 (+0,1)
- Lega 5,6 (=)
- Azione 3,2 (-0,2)*
- Italia Viva 2,3 (+0,1)*
- Più Europa 1,7 (+0,2)*
- Noi Moderati 1,1 (=)
La Supermedia Coalizioni 2022
- Centrodestra 41,2 (+0,1)
- Centrosinistra 28,2 (-0,6)
- M5S 12,8 (+0,2)
- Terzo Polo 6,9 (+0,2)
La Supermedia Coalizioni 2026
- Campo largo 43,3 (-0,3)
- Centrodestra 41,2 (+0,1)
- Futuro Nazionale 7,6 (-0,2)
- Centro 4,7 (+0,1)
* Noto ha rilevato insieme Azione-LibDem (4,0%) e Italia Viva-Più Europa (2,5%)
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (24 settembre 2026).
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 24 settembre al 7 ottobre, è stata effettuata il giorno 8 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 1° ottobre), Ipsos (26 settembre), Noto (6 ottobre), Only Numbers (25 e 29 settembre, 2 ottobre), Piepoli (2 ottobre) e SWG (28 settembre e 5 ottobre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.