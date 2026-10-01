Supermedia: Vannacci si ferma nei sondaggi, il Pd è al 20,4%

AGI - Sono almeno due i dati degni di nota nella Supermedia di oggi. Il primo è il 20,4% del Pd, che costituisce un nuovo record negativo per il partito di Elly Schlein dalle Europee 2024. Il secondo dato, forse ancora più interessante, è quel segno '=' a fianco dal 7,7% di Futuro Nazionale, il che sembra certificare come in questa fase la crescita, un tempo impetuosa, del partito di Vannacci si sia interrotta.
Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste:
- FDI 26,8 (+0,2)
- PD 20,4 (-0,7)
- M5S 12,8 (+0,3)
- Futuro Nazionale 7,7 (=)
- Forza Italia 7,4 (=)
- Verdi/Sinistra 6,3 (-0,1)
- Lega 5,7 (+0,1)
- Azione 3,2 (-0,1)
- Italia Viva 2,2 (-0,1)
- +Europa 1,7 (+0,2)
- Partito Liberal Democratico 1,3 (-0,1)
- Noi Moderati 1,1 (=)
- Questa la Supermedia coalizioni 2022:
- Centrodestra 41,1 (+0,4)
- Centrosinistra 28,4 (-0,7)
- M5S 12,8 (+0,3)
- Terzo Polo 6,8 (-0,2)
Questa, invece, la Supermedia coalizioni 2026:
- Campo largo 43,4 (-0,5)
- Centrodestra 41,1 (+0,4)
- Futuro Nazionale 7,7 (=)
- Centro 4,6 (-0,1)
- NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (17 settembre 2026).
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 17 al 30 settembre, è stata effettuata il giorno 1 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.
I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 24 settembre), Eumetra (24 settembre), Ipsos (26 settembre), Noto (22 settembre), Only Numbers (18, 25 e 29 settembre), Piepoli (25 settembre), SWG (21 e 28 settembre) e Youtrend (24 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.