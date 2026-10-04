Mattarella ad Assisi: 'San Francesco profeta di pace'

AGI - "Ricordare, oggi, l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali anch'essi della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del Creato, la pace". Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo intervento ad Assisi, in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte del Santo.
"Celebrare Francesco, oggi, qui al Sacro Convento, in questo importante anniversario, significa riflettere su un apparente paradosso, forse inspiegabile per una mentalità piuttosto diffusa. Come è stato scritto in una sua importante biografia, Francesco 'non offriva una risposta politica alle ingiustizie sociali, al problema del male nel mondo'. Francesco chiedeva solamente di vivere, in povertà, pace e letizia, con i suoi fratelli e le sue sorelle, al seguito di Cristo e vivendo il messaggio del Vangelo, invitando al 'privilegio della povertà evangelicà, esortazione che lo rendeva distinto dai movimenti pauperistici dell'epoca", continua Mattarella.
"Per questa scelta, radicale e sconvolgente agli occhi del mondo, l'uomo che, per sè e per i suoi seguaci volle la denominazione umile di 'frati minori', è diventato una delle figure più significative, più conosciute, più amate della storia universale. Al giovane Francesco la prospettiva di dedicarsi ai lucrosi commerci paterni andava stretta, appariva insoddisfacente. Influenzato dagli ideali cavallereschi del suo tempo, si sentiva chiamato a grandi cose nel mondo. Ma nel breve volgere di pochi anni, e dopo esperienze inappaganti, opero' dentro di sè, e su sè stesso, una vera rivoluzione. Ricco sarebbe stato colui che si fosse spogliato di ogni bene. Coraggioso colui che avesse deposto la spada per parlare di pace", ricorda il Capo dello Stato.
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"Nobile chi avesse fatto dell'amore e del servizio ai poveri e agli ammalati la sua missione terrena. La gloria e l'onore, cosi' ambiti dai giovani della sua epoca, andavano dunque ricercati nella povertà, nell'amore per tutte le creature, a cominciare da quelle più piccole, nella vicinanza a Dio nella preghiera. Non fu facile, per Francesco, professare la sua fede e i suoi ideali, cosi' ambiziosi, cosi' distanti dal sentire comune. Fu incompreso, spesso deriso. A volte il suo pensiero fu persino manipolato e strumentalizzato. La ricerca storica ci presenta una figura mite, ma tutt'altro che accomodante, un animo lieto, fiducioso in Dio, e insieme sofferente per via della cupidigia, della malvagità, della brama di potere, della violenza, della stoltezza nella vita praticata dagli uomini. La sua povertà, cosi' cercata e desiderata, fu rottura concreta con l'idolatria del denaro; la sua umiltà non aveva nulla di ingenuo, nasceva da una sete esigente di verità; la sua obbedienza non fu remissività, ma una faticosa, ponderata ricerca delle ragioni superiori dell'unità del popolo cristiano e della Chiesa".
Meloni: "Un messaggio universale che illumina il nostro cammino"
"Oggi è un giorno di festa, per l'Italia e gli italiani. Oggi celebriamo il nostro Patrono, San Francesco, 'il più amabile, il più poetico e il più italiano dè nostri santi'. Oggi ricordiamo un uomo che ha lasciato tutto per trovare tutto, un Santo che ha insegnato al mondo la gioiosa semplicità dell'amore, un italiano che ha forgiato l'identità di un intero popolo". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
"Oggi l'Italia rende omaggio ad uno dei suoi figli più grandi, testimone di un messaggio universale che ha attraversato le generazioni e che continuerà ad illuminare il nostro cammino".