San Francesco: nasce la prima guida ai Cammini in C.A.A.

AGI - Nel giorno delle celebrazioni per la festa nazionale del Santo poverello di Assisi nasce la prima guida turistica ai Cammini di San Francesco realizzata con la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.). Si chiama per l'appunto "In CAAmmino con Francesco" ed e' uno strumento per tutti, immediato. Attraverso la scrittura in simboli ha il potere di abbattere le barriere comunicative che, anche sui sentieri religiosi, si possono frapporre alle persone con difficolta' legate al linguaggio, alla relazione e alla scrittura, impedendo loro di sperimentare esperienze con consapevolezza e autonomia.
La sua particolarita' e' quella di essere il frutto del lavoro di un team di giovani che vivono tutti i giorni esattamente i bisogni ai quali la guida risponde. Un gruppo che, nell'ambito del progetto "La Citta' su Misura" promosso dal Comune di Citta' di Castello, negli ultimi cinque anni realizza gia' tre opuscoli in C.A.A.: per l'Area naturalistica Laghi di Spada nel 2021, per il Museo Burri - ex Seccatoi del Tabacco nel 2022 e per il sistema museale "La valle di Signorelli" nel 2023.
Scuola e sociale insieme per l'ottocentenario
Per l'ultima "fatica" dedicata a San Francesco nell'ottocentenario della sua morte, il team si allarga e si modifica, ma soprattutto collabora per la prima volta con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della cittadina umbra. Un salto di qualita', che ha il suo valore aggiunto nella condivisione, nel lavoro corale, concreto e reale, fino ad oggi inedito, tra il mondo della scuola e il mondo del sociale. Un percorso di formazione tra pari, che viene arricchito e valorizzato dallo scambio di conoscenze ed esperienze tra studenti, insegnanti, educatori, giovani con disabilita', professionisti e volontari. Una vera opportunita' di crescita: ognuno dei protagonisti entra in contatto con un modo di comunicare alternativo, ciascuno da' il suo contributo, insegna e apprende dall'altro.
La realizzazione di "In CAAmmino con Francesco" coinvolge, sotto la regia e con il sostegno degli assessorati alle Politiche Sociali e ai Servizi Educativi e del Comune di Citta' di Castello attraverso la responsabile Brunella Bologni, un universo di professionisti, insegnanti e studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie, oltre che esplorazioni sul campo, dedicate alla scoperta, alla comprensione e alla documentazione delle varie tappe del cammino, in Toscana e in Umbria.
"Come amministrazione comunale siamo felici e orgogliosi di essere parte di questo straordinario percorso, che fa sentire la nostra comunita' piu' in sintonia con i bisogni del prossimo e piu' capace di condividere impegni e obiettivi. Una grande scuola di vita per i nostri giovani, che insegna a superare davvero ogni barriera, culturale e fisica, ma porta anche a costruire un ponte generazionale con gli adulti per una citta' piu' inclusiva", sottolineano il sindaco Luca Secondi, l'assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti e l'assessore ai Servizi Educativi Letizia Guerri.
L'eccezionalita' del messaggio che arriva dalla guida tocca anche la sensibilita' della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, che afferma come il lavoro fatto "e' talmente prezioso che merita veramente l'applauso della nostra regione tutta. L'Umbria deve essere la citta' di tutti".