Schlein a Meloni: 'Avete fallito'. La premier: 'Solo falsità'

AGI - Nuovo botta e risposta tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. “Prendete atto di aver fallito e andate a casa, prima si vota e meglio è per l’Italia”. Dal palco della direzione del partito la segretaria del Pd ‘dedica’ la prima parte del suo intervento alla premier che a Bari, nel corso della festa per celebrare il governo più longevo della Repubblica, il 4 settembre scorso, aveva ironizzato sugli attacchi della leader dem (“se non trovi argomenti veri te li passo sottobanco”).
Schlein snocciola così 10 argomenti (“i numeri sono testardi e non sono di sinistra”). E a stretto giro arriva la controreplica della presidente del Consiglio: "Sono dieci falsità", scrive la premier sui social.
Schlein a Meloni: "Vuoi una cosa vera? Ne dico dieci"
"E' notizia proprio di ieri che l'inflazione è arrivata al 4,2% e si sta letteralmente mangiando i salari degli italiani. Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10 coi numeri alla mano perché i numeri sono testardi e non sono di sinistra", scandisce la segretaria del Pd Elly Schlein alla direzione nazionale del partito.
"Dicevano che avrebbero abbassato le tasse ma siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa, provate a negare questo. Quasi 6 milioni di persone vivono in povertà assoluta, quasi una persona su 10, quindi più di una persona su 10, quindi vuol dire che tra loro ci sono quasi 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe o perché non se lo possono permettere", prosegue la leader dem.
"Nel 2025 sono nati 355.000 bambini, è il numero più basso dal dopoguerra: così si ritrova questa Italia dopo quattro anni di governo. Sulla natalità la destra ha fatto molta retorica e pochissime politiche eppure i dati sono chiari, non è la mancanza di valori a frenare le nascite, è la precarietà del lavoro che colpisce soprattutto le donne, i giovani soprattutto al sud di questo paese, i redditi troppo bassi, le difficoltà ad accedere a una casa, la carenza di servizi di asili nido, la penalizzazione delle madri sul lavoro. Ecco, quando la stabilità si trasforma in immobilismo vuol dire che i nodi vengono al pettine e questi sono i nodi. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita: questa è l'eredità che lasciano", sottolinea Schlein.
Meloni: "Schlein risponde dopo 15 giorni con 10 falsità"
Con poche righe affidate ai social, Giorgia Meloni, risponde all’elenco della segretaria dem. "Elly Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi due settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. P.S. Ah, e ovviamente lo fa elencando dieci falsità", scrive la presidente del Consiglio su X.