Mattarella ha emanato il decreto scuola
Mattarella ha emanato il decreto scuola
Home>Politica

Mattarella ha emanato il decreto scuola

Il presidente della Repubblica ha autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione
Scuola
Scuola
mattarella
di lettura

AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha appena emanato il decreto-legge "Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca" ed autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione.

ADV
Leggi anche:
Palazzo Chigi
Via libera del governo al dl Scuola sul tetto agli stranieri in classe: cosa prevede?
Tra i punti del nuovo decreto legge adottato dal Consiglio dei ministri, multe fino a 1.00 euro per gli alunni con il volto coperto e ai genitori che non imparano l'Italiano. Meloni: "Misure di buon senso che aiutano a integrare". Schlein: "Caccia alle streghe"
ADV
ADV