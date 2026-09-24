Ok governo a dl Scuola su tetto stranieri: cosa prevede?

Oggi abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola.



Un limite del 30% nelle classi per gli studenti che non conoscono adeguatamente l’italiano, più strumenti per imparare la nostra lingua e stop a burqa e niqab a scuola.



Strumenti di buonsenso che non… pic.twitter.com/JEbie74wYy