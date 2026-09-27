Vannacci: 'Grazie Matilde. Da domani balzo in avanti di FN'

AGI - Roberto Vannacci tira avanti per la sua strada: "Grazie Matilde. Domani, balzo in avanti per Futuro Nazionale nei sondaggi", scrive su Facebook condividendo, in una card, alcuni titoli dei giornali sulla vicenda della foto modificata con l'IA. "Grazie 'lady Occhiuto' - si legge - domani Futuro Nazionale +1,5%".
Per l'europarlamentare nonchè leader di Futuro Nazionale "la polemica di Siracusano sterile e senza basi, perché nella foto non si vede nulla, non è volgare, non è oltraggiosa e neanche scomposta e nessuno se ne sarebbe accorto se non fosse stata lei stessa a evidenziare la cosa per farsi pubblicità. La pubblicità l'ha fatta a Futuro Nazionale! Adesso vado al mare, la campagna elettorale a Futuro Nazionale la fanno gli altri. Alla prossima cena brinderemo a Matilde".
La replica di Matilde Siracusano
"Utilizzare il corpo di una donna per fare campagna elettorale è inaccettabile. E il confronto politico dovrebbe misurarsi dalle risorse apportate sul territorio. Mi pare che io abbia contribuito parecchio, a differenza di Vannacci". Lo aveva affermato Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, in un'intervista al "Corriere della Sera", commentando una sua foto falsa pubblicata su Facebook dal leader di FN.
Il nodo della foto generata con l'IA
Il leader di Futuro Nazionale aveva successivamente reso noto di aver rilanciato l'immagine da un sito. Un particolare che, secondo Siracusano, non modifica la situazione. "No, quasi la peggiora: un politico che si propone come leader nazionale e pubblica queste cose, direi che si qualifica da solo". Infine, una battuta della sottosegretaria su eventuali azioni legali: "Confermo, anche dopo le ultime polemiche sulle gonne basta giocare col corpo delle donne".